Mẫu nhí 6 tuổi gây sốt khi chụp ảnh với Hoa hậu Thùy Tiên là ai?

Mới đây, trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, mẫu nhí Nguyễn Nhật Ánh gây ấn tượng khi xuất hiện cùng NTK Thạch Linh trong trang phục “ton sur ton” với gam hồng và xanh là chủ đạo. Vẻ xinh xắn, đáng yêu của mẫu nhí 6 tuổi chiếm được cảm tình của mọi người. Đặc biệt tại đây, Nhật Ánh có dịp gặp gỡ, giao lưu với rất nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới showbiz như: Hoa hậu Thùy Tiên, Hoa hậu Thiên Ân, diễn viên Bảo Hân… Khoảnh khắc mẫu nhí Nguyễn Nhật Ánh chụp ảnh cùng các nàng hậu lập tức gây sốt. Nguyễn Nhật Ánh sinh ngày 29/8/2017 tại Hà Nội. Cô nhóc “chạm ngõ” các hoạt động mẫu nhí từ tháng 9/2022. Ban đầu, mẹ của Nhật Ánh cho con tham gia câu lạc bộ mẫu nhí với mục đích để con tự tin hơn, không ngờ cô bé “như cá gặp nước”, rất đam mê và nhanh chóng bộc lộ được tố chất của mình. Chỉ trong một thời gian ngắn được mài giũa, Nhật Ánh đã có thể tự tin sải bước trên sàn catwalk, thể hiện khả năng trình diễn cũng như góp phần tôn vinh vẻ đẹp của các thiết kế thời trang. Với gương mặt sáng, đôi mắt to tròn, thông minh và đặc biệt là khả năng trình diễn chuyên nghiệp, Nhật Ánh khiến khán giả trầm trồ mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Cô bé chinh phục công chúng bởi phong thái rất tự tin, cá tính nhưng cũng rất hồn nhiên, đáng yêu. Từ câu lạc bộ mẫu nhí, Nhật Ánh dần vươn xa hơn, tham gia các show diễn lớn như: Miracle Dreams của Ó Princess, On the Runway của Chiho, Lân của NTK Nhật Thực, Sắc vàng Tam Cốc của NTK Thạch Linh, Vietnam Kids Fashion Week của Tài năng nhí Kids Talent, Busan International Fashion Week 2023, Tuần lễ thời trang Xuân Hè Pro 2023 (đảm nhận vai trò First Face)… Không chỉ tỏa sáng trên sàn diễn, bé Nhật Ánh cũng rất thần thái, tinh tế khi làm mẫu ảnh và đặc biệt là không ngại khó khăn. Dù còn rất nhỏ, nhưng cô bé có thể thức khuya dậy sớm, làm việc quên cả giờ giấc để đáp ứng được yêu cầu của ê-kíp, làm nên những bộ ảnh thời trang mãn nhãn.

Được biết, ngoài catwalk, bé Nguyễn Nhật Ánh còn có năng khiếu ca hát, nhảy múa, diễn xuất, vẽ tranh và cả khả năng makeup.Xem video: "Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023". Nguồn Tiền Phong

