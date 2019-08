Mạnh Quân: Từ hot boy "Nhật ký Vàng Anh" đến người yêu cũ của Thư

Nhật ký Vàng Anh là bộ phim đầu tiên đưa Mạnh Quân lên sóng truyền hình. Với ngoại hình điển trai, phong cách thu hút, vai Tuấn do nam diễn viên thể hiện lấy được cảm tình từ khán giả. Sau bộ phim, Mạnh Quân trở thành một hot boy, thu hút lượng fan đông đảo. Trong một bài phỏng vấn, Mạnh Quân từng chia sẻ Nhật ký Vàng Anh là bước ngoặt làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của anh. Nam diễn viên trẻ đã quyết định đăng ký thi vào trường Đại học Sân khấu Điện Ảnh Hà Nội để theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Đang là diễn viên trẻ triển vọng, Mạnh Quân bất ngờ rẽ hướng sang làm ca sĩ. Anh cùng bạn thân của mình lập nhóm B.F.B (ghép từ Band, Funny, B-Boy) và phát hành album online. Nhóm nhạc B.F.B của Quân thành lập năm 2010, tập trung theo đuổi xu hướng Hàn Quốc và hát những ca khúc do nhóm tự sáng tác. Tuy nhiên, B.F.B tan rã sau một thời gian ngắn hoạt động. Năm 2014, Mạnh Quân trở lại với phim ảnh bằng việc tham gia dự án sitcom dài hơi 5S Online cùng Chi Pu, Vân Navy... Nam diễn viên để lại ấn tượng khi vào vai sếp khó tính, "ế chỏng chơ" trong bộ phim dành cho giới trẻ. Diễn xuất của Mạnh Quân được đánh giá tự nhiên, đa dạng. Đầu năm 2017, diễn viên Mạnh Quân bất ngờ tuyên bố kết hôn với bạn gái Kim Lê. Trước khi về chung một nhà, cặp đôi hẹn hò được 4 năm. Hot boy Hà thành cũng thường xuyên đăng tải ảnh chụp chung, thể hiện tình cảm tại trang cá nhân. Đến tháng 5/2017, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng. Trên trang cá nhân, nam diễn viên không giấu nổi sự xúc động, run rẩy khi lần đầu gặp con. Sau hơn 2 năm kết hôn, vợ chồng Mạnh Quân - Kim Lê vẫn giữ được tình cảm hạnh phúc. Sau khoảng thời gian im ắng, tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ, Mạnh Quân trở lại với phim ảnh bằng việc tham gia Quỳnh búp bê. Nam diễn viên vào vai Kiên - thầy giáo của một trung tâm tiếng Anh - vướng vào mối quan hệ tay ba My Sói - Kiên - Đào. Tuy nhiên, diễn xuất của Mạnh Quân vẫn được đánh giá một màu, chưa có sự "lột xác". "Tôi thực lòng cũng không muốn làm hình ảnh quá trẻ trung nữa, tôi muốn có những vai diễn mới như một ông bố, hoặc nhân vật gai góc hơn. Ai rồi cũng sẽ thay đổi, tôi muốn mình chững chạc hơn thay vì những vai học sinh, sinh viên hay giáo viên", anh chia sẻ với Zing.vn. Mới đây, Mạnh Quân tham gia phần ngoại truyện của bộ phim truyền hình gây "bão" - Về nhà đi con. Trong phim, anh vào Quân - người yêu cũ của Thư (Bảo Thanh). Dù chia tay nhiều năm nhưng Quân vẫn tỏ ra lưu luyến với Thư khiến cho Vũ (Quốc Trường) ghen tuông. Ở tuổi 31, Mạnh Quân vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung và điển trai. Trên fanpage của Về nhà đi con, khán giả dành nhiều lời khen cho ngoại hình và diễn xuất của nam diễn viên. "Công nhận Mạnh Quân ngày càng đẹp trai. Nhìn ngoại hình còn sáng và bắt mắt hơn Quốc Trường nữa", một tài khoản bình luận. Xem video "Về nhà đi con phần ngoại truyện". Nguồn Youtube:

