Mai Ngô thay đổi thế nào từ khi vào showbiz?

Mai Ngô tên thật là Ngô Thị Quỳnh Mai, sinh năm 1995. Năm 2013, cô tham gia cuộc thi Vietnam’s Next Top Model. Ảnh: Hà Nội Mới. Thời điểm thi Vietnam’s Next Top Model, Mai Ngô cao 1m71, nặng 63 kg, có số đo ba vòng 87 - 69 - 101 cm. Ảnh: Zing. Vóc dáng của Mai Ngô không thực sự săn chắc ở Vietnam’s Next Top Model 2013. Ảnh: Khám Phá. Sau Vietnam’s Next Top Model 2013, Mai Ngô nỗ lực thay đổi sắc vóc. Ảnh: Zing. Chân dài sinh năm 1995 sở hữu vóc dáng săn chắc, quyến rũ khi tham gia The Face Vietnam 2016. Ảnh: Gia Đình Việt Nam. Người đẹp miệt mài tham gia các cuộc thi nhan sắc. Ảnh: Zing. Năm 2022, Mai Ngô giành danh hiệu á hậu 4 cuộc thi Miss Grand Vietnam. Ảnh: Zing. Để hoàn thiện vẻ ngoài, nàng hậu quyết định sửa mũi, cắt mí và nâng ngực. Ảnh: Zing. Chiếc mũi trước và sau khi dao kéo của Mai Ngô. Ảnh: Dân Việt. Mai Ngô sở hữu chiếc mũi thon gọn hơn nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Molistar. Do có vòng một khá khiêm tốn, nàng hậu quyết định nâng ngực. Ảnh: FBNV. Mai Ngô sở hữu vòng eo con kiến, vòng ba trên một mét nhưng vòng một lại không đầy đặn. Ảnh: FBNV. Vòng một của Mai Ngô gợi cảm hơn nhiều sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: FBNV. Mai Ngô khoe nhan sắc đã qua dao kéo. Ảnh: FBNV. Xem video: "Hậu trường Mai Ngô chụp ảnh". Nguồn FBNV

