Lý Nhược Đồng U60 mà ngỡ như mới 30 tuổi

Ở tuổi 55 nhưng Lý Nhược Đồng khiến nhiều người đối diện tưởng cô mới ở ngưỡng 30. Hình ảnh hiện tại của Lý Nhược Đồng so với cô của 30 năm trước vẫn không khác là mấy. Vẻ đẹp không tuổi của nữ diễn viên "Thần điêu đại hiệp" khiến nhiều người ngỡ ngàng. Nhìn cô không ai nghĩ đã ở tuổi U60. Để giữ vẻ thanh xuân, người đẹp họ Lý chăm chỉ tập luyện và sinh hoạt rất lành mạnh. Nhờ theo đuổi lối sống khoa học, duy trì tập luyện suốt 20 năm nay mà Lý Nhược Đồng vẫn giữ được vẻ thanh xuân dù đã ở ngưỡng U60. Vóc dáng, làn da của Lý Nhược Đồng nuột nà, trẻ trung như cô gái đang thì xuân sắc. Vòng eo 58 và vùng bụng phẳng lì của Lý Nhược Đồng khiến nhiều cô gái trẻ cũng phải ghen tị. Không chỉ vòng 2, vòng 1 của nữ minh tinh họ Lý cũng rất bắt mắt và đầy sức sống. Phong thái trẻ trung, vóc dáng cân đối, mái tóc thẳng và nụ cười luôn thường trực trên môi là bí quyết giúp Lý Nhược Đồng trẻ hơn so với tuổi thực vài chục tuổi. So với 30 năm trước (phải), Lý Nhược Đồng của hiện tại còn được khen là trẻ hơn nhiều.Xem video 4 sao Hoa ngữ nổi tiếng bất chấp scandal. Nguồn Yan News

