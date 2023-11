Lý Nhã Kỳ hứa tài trợ kim cương khi Thúy Ngân lấy chồng?

Hòa chung niềm vui trong ngày cưới của Puka - Gin Tuấn Kiệt, Lý Nhã Lỳ chia sẻ khoảnh khắc đến tham dự đám cưới để chúc phúc cho hai người em thân thiết. Trong đó, mỹ nhân sinh năm 1982 chia sẻ, lần đầu tiên trong đời mới có một bức hình "để đời", đó là khoảnh khắc trước khi bị chú rể Gin Tuấn Kiệt và ca sĩ S.T Sơn Thạch ném xuống hồ bơi. Trong bài viết của mình, Lý Nhã Kỳ còn chia sẻ bị Thuý Ngân mời uống rượu tới say vì cô em út than đang cô đơn. Lập tức dưới bài viết của đàn chị, Thúy Ngân vào nhắc khéo: "Chị ơi hôm qua lúc em chưa say, em có nghe chị nói khi nào em lấy chồng chị tài trợ kim cương là thiệt không chị? Hôm nay em lên hỏi lại để tới lúc đó em nhắc chị". Dù đàn chị chưa lên tiếng xác nhận nhưng không ít fan vào bình luận rằng: "Một "nữ hoàng kim cương" như chị Kỳ thì không thiếu nên cứ yên tâm lấy chồng". Số khác lại đùa vui: "Chị Kỳ nói: Lúc đó em chưa say nhưng chị say rồi nên không tính nha em". Trước chia sẻ của Lý Nhã Kỳ, danh hài Trường Giang cũng tiết lộ chuyện Thúy Ngân chia tay 4 tháng trước. Có lẽ vì mới gia nhập hội "gái ế Vbiz" cùng với Lý Nhã Kỳ nên nữ diễn viên phim "Gạo nếp gạo tẻ" được đàn chị quan tâm hơn cả.Mỹ nhân "Kiều nữ và đại gia" bày tỏ sau đám cưới Puka: "Rồi câu chuyện cuối cùng thì số phận chị chị em em tôi: Ninh Dương Lan Ngọc, Nam Thư, Thuý Ngân, Khánh Vân ế vẫn hoàn ế khi bó hoa cô dâu thuộc về Minh Tú. Tôi chờ ăn tiệc của em nhé Minh Tú". Ở tuổi 41, Lý Nhã Kỳ có tất cả nhưng vẫn thiếu một tấm chồng. Diện dresscode tiệc cưới là chiếc váy màu nude, Lý Nhã Kỳ đẹp nổi bật không thua kém gì đàn em. Mỹ nhân 8X khoe vai trần, nước da trắng ngần. Lý Nhã Kỳ cùng đông đảo sao Việt tham dự lễ cưới của Puka - Gin Tuấn Kiệt.Xem video: "Tập 19 Trà chiều cùng mợ chảnh của Lý Nhã Kỳ". Nguồn video: NVCC

