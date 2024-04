Lý do tạm dừng phiên tòa xét xử liên quan Lê Hoàng Phương

Sáng ngày 25/4, Toà án nhân dân quận Bình Thạnh, TP HCM mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (sau đây gọi tắt là “BTC”) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (sau đây gọi tắt là “Bệnh viện Nam An”).

Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án và đã làm thủ tục uỷ quyền, mời Luật sư Nguyễn Quốc Cường và Luật sư Nguyễn Thị Mỹ Hạnh tham gia phiên toà.

Đại diện BTC, đại diện Hoa hậu Lê Hoàng Phương và Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của BTC và Lê Hoàng Phương có mặt tại phiên tòa.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương. Ảnh: Sen Vàng.

Trong phiên tòa, phía Bệnh viện Nam An đã rút yêu cầu khởi kiện đối với việc yêu cầu bồi thường thiệt hại, danh dự và uy tín, số tiền là 14,9 triệu đồng. Đồng thời, Bệnh viện Nam An yêu cầu Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023 thanh toán 8 tỷ 640 triệu đồng.

Trong quá trình tố tụng, phần hỏi đáp giữa BTC và Bệnh viện Nam An làm rõ việc hoàn thành hợp đồng Hợp đồng quảng bá thương hiệu số 149/2023/HĐQBTH/SV-2023 (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng số 149”).

Sau khi để hai bên hỏi đáp những vấn đề liên quan đến việc tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa BTC và Bệnh viện Nam An, chiều ngày 25/4, chủ tọa có phần hỏi đáp giữa hai bên.

Thẩm phán chủ toạ phiên toà yêu cầu phía Bệnh viện Nam An đưa ra căn cứ đòi bồi thường Hợp đồng số 149, cũng như nêu ra những điều BTC Miss Grand Vietnam 2023 đã thực hiện xong trong hợp đồng.

Sau phần trả lời của phía luật sư cũng như phía đại diện Bệnh viện Nam An về những điều khoản BTC Miss Grand Vietnam chưa thực hiện, HĐXX cho rằng câu hỏi rõ ràng nhưng câu trả lời của phía Bệnh viện Nam An chưa rõ ràng, chưa xác định được những nghĩa vụ mà BTC vi phạm.

Khi được yêu cầu định lượng, nêu căn cứ để yêu cầu BTC Miss Grand Vietnam 2023 bồi thường, đưa ra con số 8 tỷ 640 triệu đồng, phía Bệnh viện Nam An không nêu được căn cứ, chỉ cho rằng Hợp đồng 149 là hợp đồng trọn gói, phía Bệnh viện Nam An đưa ra con số “ước chừng” theo giá thị trường.

Ngoài ra, suốt phiên tòa, đại diện của Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An hai lần yêu cầu tạm ngừng phiên tòa. Lần đầu, lý do phía Bệnh viện Nam An đưa ra là triệu tập người làm chứng ra tòa mặc dù đã có đơn xin xét xử vắng mặt và văn bản trình bày ý kiến, ở đây là ông Chiêm Quốc Thái.

Lần thứ hai, phía Bệnh viện Nam An yêu cầu tạm ngừng phiên tòa để thu thập thêm tài liệu chứng cứ.

Gần cuối phiên tòa, khi phía đại diện của Nam An cung cấp tài liệu mới là Hợp đồng ký kết đại sứ thương hiệu, hình ảnh trong buổi ký kết công bố Hoa hậu Lê Hoàng Phương là đại sứ thương hiệu của Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An.

Chủ tọa quyết định tạm ngừng phiên tòa do xuất hiện tài liệu mới. Hội đồng xét xử đồng ý để hai bên tiếp cận bằng chứng mới, yêu cầu không sao chép, lưu chụp và phát tán trên mạng xã hội.