Gợi ý 5 cung trekking “tránh biển người” dịp 30/4

Núi Chúa (Ninh Thuận) là cung trekking siêu đẹp cho những du khách ở khu vực miền Trung và miền Nam. Núi nằm trên địa phận thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận. Núi có hai đỉnh cao nhất là Cô Tuy (1039m) và đỉnh Ông (978m). Khí hậu tại thường khô hạn, lượng mưa thấp nên nhiều du khách thường lựa chọn cung trekking này để “thử thách giới hạn” của bản thân. Ảnh Thành Trường Tổng chiều dài cung đường trekking là 25km nên thường kéo dài trong khoảng 2 ngày 1 đêm. Địa điểm xuất phát của du khách là từ cổng Vườn quốc gia Núi Chúa, đi qua các điểm như: hồ Am Dú, suối Ô Liêm,... Trải nghiệm băng qua những đồi cỏ xanh mướt, con suối róc rách hay leo qua những con dốc hiểm trở chắc chắn sẽ khiến du khách phải trầm trồ, ngưỡng mộ. Đứng trên đỉnh núi Chúa, du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ với biển mây bồng bềnh vào mỗi buổi sáng sớm. Ảnh Thành Trường Tà Năng - Phan Dũng là một trong những cung trekking dài và đẹp nhất Việt Nam, nổi tiếng với những cảnh quan hùng vĩ và không gian thiên nhiên hoang sơ. Ảnh Yến Nguyễn Đi qua các đồi cỏ xanh mướt, những khu rừng nguyên sinh, thung lũng và suối trong, cung trekking này mang lại cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời giữa lòng thiên nhiên. Đặc biệt, do ít người biết đến và ít được khai thác du lịch, Tà Năng - Phan Dũng là lựa chọn lý tưởng để tránh xa đám đông trong kỳ nghỉ lễ. Ảnh Yến Nguyễn Cách thị trấn Mộc Châu 30 km, đỉnh Pha Luông nằm giữa biên giới Việt - Lào, cao hơn 2.000 m, được ví như nóc nhà của Mộc Châu. Du khách có thể trải nghiệm trekking leo đỉnh tại đây, thời gian từ đồn biên phòng Pha Luông tới đỉnh khoảng 3 - 4 tiếng. Cung đường leo Pha Luông có nhiều cảnh đẹp nhưng nguy hiểm vì nhiều dốc đá, đường mòn hẹp luồn lách qua khe núi, khách cần tìm hiểu và chuẩn bị kỹ trước khi leo. Ảnh Internet Khung cảnh biển mây bồng bềnh với góc nhìn 360 độ là "phần thưởng" cho du khách khi lên tới đỉnh Pha Luông vào những ngày thời tiết thuận lợi. Khách chú ý quan sát an toàn khi chơi trên mỏm đá, không nên quá mạo hiểm để chụp ảnh. Ảnh Internet Núi Chư Mư, thuộc xã Ea M’Doal, huyện M'Đrăk. Núi nằm ngay biên giới tỉnh Khái Hòa với độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển. Đứng từ đỉnh núi Chư Mư, du khách có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn khung cảnh hùng vĩ của ba tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên và Đăk Lăk. Ảnh Internet Hành trình trekking Chư Mư kéo dài khoảng 30km, là chuyến đi bộ xuyên rừng bí ẩn và đầy thú vị. Đoạn đường ban đầu khá dễ đi, thế nhưng du khách sẽ phải “thử thách” bản thân khi bắt đầu đến thác Bay. Những con dốc hiểm trở sẽ liên tục hiện ra trước mắt. Chính vì vậy, những ai chưa có kinh nghiệm trekking thì không nên khám phá cung đường này một mình. Ảnh Internet Fansipan là một trong những ngọn núi cao nhất Việt Nam, nổi tiếng với cảnh đẹp hùng vĩ. Tuy nhiên, du khách có thể tránh xa đám đông người bằng cách lựa chọn cung trekking từ Mường Hoa lên đỉnh Fansipan. Ảnh Internet Cung đường này ít người biết đến và dẫn du khách qua những bản làng dân tộc, ruộng bậc thang tuyệt đẹp, và những thung lũng xanh mướt. Dù đỉnh Fansipan luôn đông đúc, nhưng cung đường này mang lại cho bạn một trải nghiệm trekking riêng biệt và tĩnh lặng hơn so với các lối đi chính. Ảnh Internet

