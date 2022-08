Lương Thùy Linh và thí sinh Miss World Vietnam rạng rỡ với áo dài

Chiều 4/8, BTC cuộc thi Miss World Vietnam đã tổ chức hoạt động “Đạp xe cùng thành phố thiên đường biển Quy Nhơn”. Hoạt động này có sự tham gia của bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Lona Kiều Loan cùng top 37 thí sinh. Trong tà áo dài trắng thướt tha, cùng chiếc xe đạp, các thí sinh như được trở lại tuổi học trò của mình. Áo dài là hiện thân của bản sắc dân tộc, một vẻ đẹp dịu dàng nhưng đằm thắm, hình ảnh biểu tượng của người phụ nữ Việt. Hành trình đạp xe của thí sinh Miss World Vietnam 2022 bắt đầu từ Quảng trường Nguyễn Tất Thành, một nơi đầy ý nghĩa về văn hoá - lịch sử Việt. Suốt chuyến đi các thí sinh nhận được nhiều sự ủng hộ của công chúng. Có thể nói, cuộc thi Miss World Vietnam năm nay đã ghi được dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ. Mỗi hành trình nhân ái, hay các hoạt động cộng đồng đều mang lại nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, các thí sinh vẫn nỗ lực hết sức mình để chuẩn bị, tập luyện cho vòng chung kết sẽ diễn ra tại Merryland Quy Nhơn ngày 12/8 sắp tới. Hiện tại, 6 cô gái được vào thẳng Top 20 đêm chung cuộc đã chính thức lộ diện. Họ đều là những thí sinh thắng các phần thi phụ như: Head to Head Challenge (Người đẹp bản lĩnh), Người đẹp thể thao, Người đẹp biển, Người đẹp du lịch, Người đẹp tài năng và Người đẹp thời trang. 6 người đẹp vào thẳng Top 20 Miss World Vietnam 2022 nhờ chiến thắng phần thi phụ gồm: Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Nguyễn Thị Phương Linh, Nguyễn Khánh My, Phan Lê Hoàng An, Nguyễn Thùy Linh.Xem video "Lương Thùy Linh đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019". Nguồn VTC9

