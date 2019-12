Lương Thùy Linh được đương kim Hoa hậu Thế giới khen "tuyệt vời"

Head to Head là một phần thi quan trọng, gay cấn và là sân chơi để thí sinh Miss World 2019 - Hoa hậu Thế giới 2019 chứng tỏ tài năng. Ở phần thi này, Lương Thùy Linh có mặt trong nhóm 18 cùng 4 đại diện Uganda, Montenegro, Mauritius, Campuchia. Trong phần thi của mình, Lương Thùy Linh “bắn” tiếng anh như gió. Ngoài ra, nàng hậu còn toát lên phong thái vô cùng tự tin, cuốn hút cho phần chia sẻ của mình. Thùy Linh chia sẻ về dự án nhân ái “Đắp đường, xây ước mơ”. Ngoài ra, đại diện Việt Nam còn tâm sự về cuộc sống nơi quê hương Cao Bằng của cô. Sau phần thi của Lương Thùy Linh, đương kim Hoa hậu Thế giới - Vanessa Ponce (thứ 3 bên phải) phải thốt lên: "Đại diện Việt Nam thật tuyệt vời". Thùy Linh vốn có lợi thế tiếng Anh với bằng IELTS 7.5. Sau phần thi Head to Head, đại diện Việt Nam có nickname mới “Miss IELTS 7.5”. Sau khi phần thi Head to Head của các nhóm được phát sóng, khán giả có quyền bình chọn thí sinh yêu thích qua các kênh mạng xã hội của Miss World. Các thí sinh chiến thắng sẽ đi tiếp vào vòng 2. Người hâm mộ kêu gọi bình chọn cho Lương Thùy Linh để cô giành chiến thắng ở vòng một phần thi Head to head. Từ London, đại diện Việt Nam thường xuyên cập nhật hình ảnh cá nhân.Hoa hậu Lương Thùy Linh luôn thân thiện, cởi mở trong giao tiếp. Lương Thùy Linh hiện có thành tích là top 10 phần thi Top Model. Chung kết Hoa hậu Thế giới 2019 dự kiến diễn ra vào ngày 14/12. Mời quý độc giả xem phần thi Head to Head của Lương Thùy Linh. Nguồn Hoa hậu Thế giới

Head to Head là một phần thi quan trọng, gay cấn và là sân chơi để thí sinh Miss World 2019 - Hoa hậu Thế giới 2019 chứng tỏ tài năng. Ở phần thi này, Lương Thùy Linh có mặt trong nhóm 18 cùng 4 đại diện Uganda, Montenegro, Mauritius, Campuchia. Trong phần thi của mình, Lương Thùy Linh “bắn” tiếng anh như gió. Ngoài ra, nàng hậu còn toát lên phong thái vô cùng tự tin, cuốn hút cho phần chia sẻ của mình. Thùy Linh chia sẻ về dự án nhân ái “Đắp đường, xây ước mơ”. Ngoài ra, đại diện Việt Nam còn tâm sự về cuộc sống nơi quê hương Cao Bằng của cô. Sau phần thi của Lương Thùy Linh, đương kim Hoa hậu Thế giới - Vanessa Ponce (thứ 3 bên phải) phải thốt lên: "Đại diện Việt Nam thật tuyệt vời". Thùy Linh vốn có lợi thế tiếng Anh với bằng IELTS 7.5. Sau phần thi Head to Head, đại diện Việt Nam có nickname mới “Miss IELTS 7.5”. Sau khi phần thi Head to Head của các nhóm được phát sóng, khán giả có quyền bình chọn thí sinh yêu thích qua các kênh mạng xã hội của Miss World. Các thí sinh chiến thắng sẽ đi tiếp vào vòng 2. Người hâm mộ kêu gọi bình chọn cho Lương Thùy Linh để cô giành chiến thắng ở vòng một phần thi Head to head. Từ London, đại diện Việt Nam thường xuyên cập nhật hình ảnh cá nhân. Hoa hậu Lương Thùy Linh luôn thân thiện, cởi mở trong giao tiếp. Lương Thùy Linh hiện có thành tích là top 10 phần thi Top Model. Chung kết Hoa hậu Thế giới 2019 dự kiến diễn ra vào ngày 14/12. Mời quý độc giả xem phần thi Head to Head của Lương Thùy Linh. Nguồn Hoa hậu Thế giới