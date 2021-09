Lương Bằng Quang dọn vệ sinh khi bị kẹt 4 tháng ở Phú Quốc

Hơn 4 tháng nay, Lương Bằng Quang và Ngân 98 bị kẹt ở Phú Quốc vì dịch bệnh. Nam nhạc sĩ cho biết, trước dịch, anh đến đây du lịch. Theo Vietnamnet, Lương Bằng Quang và bạn gái ban đầu ở khách sạn 5 sao nhưng chỉ được 3 ngày phải chuyển chỗ ở do không chuẩn bị đủ kinh phí để ở khách sạn lớn lâu ngày. Cặp đôi đang ở một khách sạn nhỏ ở xa trung tâm du lịch nên giá thuê rẻ. Lương Bằng Quang và Ngân 98 chỉ mang theo một vali. Vì vậy, cả hai phải tìm cách xoay sở. May mắn, anh được những người không quen biết cho mượn máy tính xách tay và xe máy để làm việc, đi chợ. Ở Phú Quốc, mọi người được đi chợ. Vì vậy, Lương Bằng Quang và Ngân 98 có thể tự nấu ăn. Cặp đôi cũng tự giặt giũ. Lương Bằng Quang làm việc cho khách sạn, đổi lại được ở miễn phí. Nam nhạc sĩ chia sẻ trên Pháp luật và bạn đọc: "Tôi làm rất nhiều công việc khác nhau: Bảo vệ, lễ tân, làm hình ảnh cho khách sạn, thậm chí khi thiếu người tôi dọn phòng luôn. Đây là lần đầu tiên tôi tự mình cọ toilet, ban đầu tôi cảm thấy rất gớm, nhưng làm dần cũng quen. Phải làm công việc tay chân sau nhiều năm sống hào nhoáng, thú thực tôi không thấy xấu hổ hay ngại ngùng đâu. Tôi còn cảm thấy may mắn nữa, vì mình còn có việc để làm, có thể trang trải phần nào chi phí trong lúc khó khăn này". Lương Bằng Quang phủ nhận nghi vấn vất vả mưu sinh khi làm việc tại khách sạn. "Tôi làm vì tôi muốn mỗi ngày mở mắt ra tôi có việc để tôi làm. Chứ không phải là tôi không muốn mỗi ngày tôi ngủ dậy tôi nghĩ rằng “trời ơi chừng nào hết dịch để tôi về”, “khi nào tôi mới có tiền đây”, Lương Bằng Quang chia sẻ trên Công lý và xã hội. Ảnh: Công lý và xã hội Cách đây ít ngày, Lương Bằng Quang bị lừa. Anh tiết lộ: "Có lẽ biết chúng tôi bị kẹt lại ở Phú Quốc nên có người gọi điện tới, nói là người của một công ty vận tải lữ hành, nói có chuyến bay đặc biệt, "giải cứu" người bị kẹt ở các khu du lịch và đưa về Sài Gòn. Họ ra giá 8 triệu đồng cho 1 vé về Sài Gòn và yêu cầu chuyển khoản ngay. Nhưng rất may là tôi tỉnh táo, tôi tra thông tin của công ty thì không thấy có trên mạng, lại tìm hiểu thì biết tất cả đường bay nội địa đều đã ngưng hoạt động nên tôi không sập bẫy. Chứ giữa lúc khó khăn này mà còn bị lừa thêm 16 triệu thì có lẽ là đau lắm". Ảnh: Vietnamnet Một ngày của Lương Bằng Quang là dạy học online 6 tiếng/ngày, làm việc ở khách sạn và dành thời gian cho bạn gái. Nam nhạc sĩ chia sẻ, có lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh và Ngân 98. "Hai đứa mỗi ngày ở đây đều sinh hoạt rất tuyệt vời. Cùng nhau dậy sớm sáng quét dọn nhà cửa, mỗi đứa một công việc. Tôi xuống lễ tân làm, trưa lên phòng cùng bạn gái nấu ăn. Xong tôi lại dạy học, còn cô ấy tập thể dục. Chiều hai đứa chở nhau đi chợ mua đồ. Tối chúng tôi cũng cùng nhau ăn tối và nằm xem phim cùng nhau", anh kể. Ảnh: Vietnamnet Xem video "Lương Bằng Quang - Ngân 98 tiết lộ về nhau". Nguồn Zing

