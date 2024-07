Lợi thế của Kỳ Duyên khi thi Miss Universe Vietnam 2024

Mới đây, Kỳ Duyên gây bất ngờ khi đăng ký tham gia cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024. Fan sắc đẹp cho rằng Kỳ Duyên là đối thủ đáng gờm của các thí sinh ở Miss Universe Vietnam 2024 bởi cô có nhiều lợi thế. Một trong những lợi thế của Kỳ Duyên là kinh nghiệm biểu diễn nhiều năm. Chân dài gốc Nam Định được nhiều nhà thiết kế giao vị trí vedette dù không xuất thân là người mẫu chuyên nghiệp. Kỳ Duyên từng làm huấn luyện viên The Look 2017, giám khảo Siêu mẫu Việt Nam 2018, huấn luyện viên The Face Vietnam 2023. Sắc vóc cũng là lợi thế của Kỳ Duyên ở Miss Universe Vietnam 2024. Hiện tại, chân dài sở hữu body thon gọn, săn chắc.Phong cách thời trang của Kỳ Duyên cũng đang được đánh giá cao. Cô lựa chọn trang phục phù hợp với vóc dáng, khéo kết hợp phụ kiện với váy áo. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên nhận được nhiều lời mời thi nhan sắc quốc tế nhưng cô từ chối vì cảm thấy không phù hợp. “Còn các cuộc thi như Miss Universe hay Miss World đều có những cuộc thi tại Việt Nam để lựa chọn ra người đi thi nên không phải thích ai là chọn được đâu”, Kỳ Duyên chia sẻ năm 2021. Kỳ Duyên quyết định sẽ giành vé đại diện Việt Nam ở Miss Universe khi tham gia Miss Universe Vietnam 2024. Xem video: "Kỳ Duyên khoe ảnh “thả rông” gây “nhức nhối”

