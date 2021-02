Loạt trang phục ấn tượng của Đàm Vĩnh Hưng đóng Ngọc Hoàng

Đàm Vĩnh Hưng đóng Ngọc Hoàng trong Táo Xuân Tân Sửu chủ đề Theo dấu Ngọc Hoàng. Nam ca sĩ diện bộ trang phục được thiết kế kỳ công, nặng gần 20kg. Ảnh: Lao động Mr Đàm cho biết, anh bị đau lưng khá nghiêm trọng do mặc bộ trang phục nặng vượt sức chịu đựng của cơ thể. Ảnh: Lao động Trang phục Ngọc Hoàng của Đàm Vĩnh Hưng gây tranh cãi. Nhiều người bày tỏ yêu thích vì sự cầu kỳ nhưng không ít người cho rằng trang phục không phù hợp vì quá nặng. Ảnh: Lao động Những bộ trang phục Ngọc Hoàng trước đó của Mr Đàm cũng được thiết kế kỳ công. Ảnh: Một thế giới Trong Táo Xuân Mậu Tuất 2018 với chủ đề Giải cứu Ngọc Hoàng, Đàm Vĩnh Hưng mặc áo thêu kim tuyến với hoa văn rồng vàng. Nam ca sĩ cho biết, anh tự lo về trang phục. “Ý tưởng trang phục cũng của tôi luôn. Tôi tự lên mạng tìm hình ảnh con rồng, áo long bào, áo của vua chúa, lựa xem cái nào đẹp. Sau đó, tôi trao đổi lại ý tưởng với nhà thiết kế Ken Nguyễn để vẽ hình. Khi tôi hài lòng mới bắt đầu bắt tay vào thực hiện”, Đàm Vĩnh Hưng cho hay. Trang phục của “ông hoàng nhạc Việt” trong Táo xuân Mậu Tuất 2018 nhận được nhiều lời khen ngợi. Ảnh: Giao thông Đàm Vĩnh Hưng trở lại Táo Xuân Kỷ Hợi 2019 với chủ đề Chuyện động ông trời. Anh chọn màu đỏ nhung đậm kết hợp với vàng gola thay vì trắng. Ảnh: An ninh thủ đô Khi đóng Ngọc Hoàng, nam ca sĩ diện đồ ton sur ton với Cẩm Ly trong vai Thiên Hậu. Ảnh: Người đưa tin NTK Ken Nguyễn vẫn lo trang phục cho Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: PLO Ở Táo xuân Canh Tý 2020, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục đầu tư cho trang phục khi đặt may riêng áo long bào trị giá hàng trăm triệu. Ảnh: Giao thông Việc Mr Đàm chịu chi cho trang phục không phải là chuyện lạ. Nam ca sĩ còn sở hữu tủ đồ hàng hiệu giá trị khủng gây choáng. Ảnh: Ngôi sao Xem video "Issac và Văn Mai Hương hát trong đêm nhạc Đàm Vĩnh Hưng". Nguồn FB Đàm Vĩnh Hưng

