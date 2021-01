Loạt scandal gây nóng dư luận của Sơn Tùng M-TP

Gần đây, mối quan hệ giữa Sơn Tùng M-TP với bạn gái tin đồn 8 năm Thiều Bảo Trâm và “gà cưng” Hải Tú gây xôn xao dư luận. Nhiều người đặt nghi vấn Hải Tú chen vào chuyện tình cảm của Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm. Ảnh: Saostar Sơn Tùng M-TP giữ im lặng giữa ồn ào. Tuy nhiên, mới đây, nam ca sĩ xuất hiện trong một chương trình âm nhạc với chia sẻ ẩn ý “thương em”. Ảnh: Vietnamnet Không chỉ chuyện tình cảm, hoạt động âm nhạc của Sơn Tùng M-TP cũng gây ồn ào khi loạt hit của anh bị nghi đạo nhái. Với “Chắc ai đó sẽ về”, Sơn Tùng M-TP được cho có cách xử lý khá giống với ca khúc “Because I miss you” của Jung Yong Hwa. Ảnh: Yeah1 “Nắng ấm xa dần” lại bị nghi giống “Monologue” của As one. “Em của ngày hôm qua” có nhiều điểm tương đồng với “Every night” của Exid. “Cơn mưa ngang qua” bị cho là bản nhái của “Sarangi Mareul Deutjianha” do nhóm Namolla thể hiện. Ảnh: Dân Việt MV “Chúng ta không thuộc về nhau” cũng bị nghi đạo nhái từ âm nhạc đến hình ảnh. Theo đó, phần beat được cho là giống “We donot talk anymore” của Charlie Puth và Selena Gomez. Đoạn rap của Sơn Tùng M-TP cũng có điểm tương đồng với phần rap trong MV “Fire” của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS. Về hình ảnh, cảnh quay Sơn Tùng M-TP bị một người mẫu Tây đẩy vào bồn sữa tắm được cho là đạo nhái MV “Eureka” của ca sĩ người Hàn Quốc Zico. Khi “Chạy ngay đi” mới phát hành, nam ca sĩ gốc Thái Bình cũng vướng nghi vấn đạo nhái. Một số cư dân mạng chỉ ra MV “Chạy ngay đi” có những điểm giống với MV “Body” của Mino (Winner) ra mắt năm 2016 từ tông màu đỏ đến tình tiết điên loạn vì bị người yêu phản bội. Ảnh: Dân Việt Tuy nhiên, MV “Body” và MV “Chạy ngay đi” đều được thực hiện bởi đạo diễn Ki Ok Shin nên hai MV có nhiều điểm tương đồng là không thể tránh khỏi. Ảnh: Pose Ngoài ồn ào đạo nhạc, “Chạy ngay đi” còn bị phản ứng gay gắt bởi nghi vấn xúc phạm Công giáo. Cụ thể, ở đoạn cuối MV, Sơn Tùng M-TP châm lửa đốt căn phòng treo bức tranh Đức Mẹ sầu bi. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn sử dụng các vũ công nữ nhảy múa trong phân cảnh anh ngồi trước bức tranh này. Hành động của Sơn Tùng M-TP khiến những người Công giáo bức xúc. Ảnh: Zing Tạo sức hút khủng với “Không phải dạng vừa đâu”, tuy nhiên chính ca khúc này cũng mang đến cho Sơn Tùng M-TP nhiều thị phi. MV bị tố đạo MV "Crooked" của G-Dragon (phát hành tháng 9/2013) từ ý tưởng, vũ đạo đến trang phục. Ảnh: VTC Cùng với nghi vấn đạo, MV của Sơn Tùng M-TP còn đối mặt với những luồng chỉ trích là sử dụng hình ảnh công kích hai nhạc sĩ Phó Đức Phương và Dương Khắc Linh - những người lên án Sơn Tùng M-TP đạo nhạc Hàn. Trước phản ứng dữ dội của dư luận, Sơn Tùng M-TP giữ thái độ im lặng. Trong khi đó, ông bầu Quang Huy lên tiếng bênh vực Sơn Tùng M-TP và phủ nhận ý nghĩa tiêu cực của MV. Sau đó, trước những phản ứng gay gắt của dư luận, đơn vị sản xuất đã quyết định thu hồi lại MV và sản xuất một sản phẩm có nội dung hoàn toàn mới để thay thế. Năm 2017, Sơn Tùng M-TP bị cho là làm "làm hư giới trẻ" khi đi giày lên chùa quay MV "Lạc trôi". Phía Sơn Tùng M-TP cho biết, đôi giày được nam ca sĩ sử dụng trong MV là hoàn toàn mới. Hơn nữa, ê-kíp đã xin phép chùa cho nam ca sĩ đi giày di chuyển vài bước để quay cảnh cận. Ảnh: Dân Việt Sơn Tùng M-TP cũng từng bị cư dân mạng quốc tế chỉ trích khi đăng ảnh bên 2 nữ nhân viên có ngoại hình khá mũm mĩm kèm chú thích: “Ai béo nhất trong tấm ảnh này, bạn hãy nói ra sự thật đi và đừng sợ sẽ làm ai tổn thương". Fan quốc tế cho rằng nam ca sĩ đang xúc phạm ngoại hình người khác. Loạt ồn ào của Sơn Tùng M-TP khiến nhiều khán giả không khỏi thất vọng về nam ca sĩ. Ảnh: VTC Xem MV "Chúng ta của hiện tại". Nguồn Youtube Sơn Tùng M-TP

