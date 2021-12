Loạt sao Việt “vạ miệng” trong năm 2021

Angela Phương Trinh là một trong những sao Việt “vạ miệng” trong năm 2021. Tháng 8/2021, trên Facebook cá nhân và Fanpage, cô đăng tải các bài viết có nội dung địa long (giun đất) có thể chữa khỏi bệnh cho người mắc COVID-19. Tháng 9/2021, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM yêu cầu Angela Phương Trinh gỡ bỏ nội dung sai sự thật, gây hiểu nhầm về khả năng phòng, điều trị bệnh của sản phẩm từ giun đất. Sau đó, phía nữ diễn viên xóa các bài viết gây ồn ào. Ảnh: FB Angela Phương Trinh Tháng 10/2021, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Angela Phương Trinh về hành vi cung cấp thông tin trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật việc chữa trị COVID-19 bằng giun đất. Ảnh: Angela Phương Trinh Đạo diễn Quang Dũng cũng "vạ miệng". Tháng 7/2021, trên trang cá nhân, đạo diễn Quang Dũng bất ngờ đưa ra ý tưởng cảnh sát giao thông (CSGT) thay shipper mùa dịch. Anh viết trên trang cá nhân: “Tôi có ý tưởng vậy nè. Nếu chúng ta hạn chế shipper, không cho người dân ra đường thì ngoài đường rất ít người. Vậy các bạn CSGT cũng rảnh hơn, vậy nhờ các bạn chuyển hàng cho dân được không? Vừa nhanh vừa an toàn và cũng là dịp CSGT tri ân người dân bấy lâu nay đã...". Dưới bài đăng, Quang Dũng bình luận: "Tưởng tượng đang ngủ điện thoại reng “mời đồng chí xuống nhận bánh mì”. Ảnh: Vietnamnet Bài đăng của Quang Dũng vấp phải những ý kiến trái chiều. Đa số cư dân mạng chỉ trích nam đạo diễn có phát ngôn thiếu suy nghĩ bởi cảnh sát giao thông không chỉ làm nhiệm vụ điều tiết giao thông mà còn là một trong những lực lượng tuyến đầu chống dịch. Giữa ồn ào, đạo diễn Quang Dũng khóa trang cá nhân. Trên truyền thông, nam đạo diễn không có bất kỳ phản hồi nào. Ảnh: Lao động Tháng 7/2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, Lan Khuê viết trên trang cá nhân: “Đợt giãn cách này toàn là người dân tự tìm cách cung ứng thực phẩm, hỗ trợ nhau. Chứ chả thấy có sự hướng dẫn, điều tiết nào nó cụ thể, rõ ràng". Phát ngôn của Lan Khuê bị cho thiếu chính xác, gây hoang mang dư luận. Ảnh: Saostar Trước làn sóng chỉ trích từ cư dân mạng, bà mẹ một con gỡ bài đăng đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả. “Khuê biết mọi lý do giải thích, dù như thế nào thì cũng không phù hợp với tình hình này. Đây là lỗi của Khuê, Khuê xin nhận”, cô viết. Sau ồn ào này, Lan Khuê tỏ ra thận trọng hơn trong mọi phát ngôn. Ảnh: FB Lan Khuê Cũng trong tháng 7/2021, MC Trác Thúy Miêu đăng tải trên mạng xã hội Facebook bài viết có dấu hiệu gây mâu thuẫn, kích động về việc các cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Kỹ thuật, Y tế Hải Dương triển khai nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại TPHCM. Ảnh: VTV Liên quan đến bài viết của MC Trác Thúy Miêu, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM ban hành quyết định xử phạt nữ MC 7,5 triệu đồng vì hành vi đăng tải thông tin trên mạng xã hội có nội dung sai phạm, gây ảnh hưởng tới công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: VTV Tháng 9/2021, trên trang cá nhân, Noo Phước Thịnh đăng tải status tự ví von mình với Google Translate (một ông cụ dịch ngôn ngữ tự động) kèm theo một câu chơi chữ dễ liên tưởng đến chuyện tình dục. Nhanh chóng, nhiều cư dân mạng chỉ trích nam ca sĩ vì cho rằng phát ngôn chơi chữ của anh tục tĩu, không phù hợp để đăng tải công khai. Ảnh: Người lao động Noo Phước Thịnh không chỉ gỡ bài đăng gây tranh cãi mà còn lên tiếng xin lỗi khán giả. Ảnh: FB Noo Phước Thịnh Tháng 6/2021, nghệ sĩ Đức Hải vướng ồn ào bị nghi chửi tục. Lần đầu, nam nghệ sĩ thanh minh rằng anh bị hack tài khoản Facebook. Sau đó, Đức Hải lại cho biết, do con nuôi nghịch dại, đã vào trang cá nhân của anh để viết những lời lẽ bậy bạ. Chia sẻ trên Tiền Phong, nghệ sĩ Đức Hải cho biết, đã có một số đối tượng giỏi về IT lợi dụng ồn ào để nhảy vào tống tiền. Anh nhận được 88 tin nhắn khủng bố và đòi 200 triệu đồng. Tháng 10/2021, nghệ sĩ Đức Hải xác nhận, anh đã gửi đơn tố cáo một số đối tượng nặc danh uy hiếp, yêu cầu chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nhâm Hoàng Khang. Ảnh: Saostar Tháng 8/2021, trong một clip, Á hậu Mâu Thủy trêu đùa Hoàng Phi Kha rằng Mai Phương Thúy có xét nghiệm dương tính. Nhiều người cho rằng trò đùa của Mâu Thủy kém duyên giữa mùa dịch. Giữa ồn ào, Mâu Thủy phân trần rằng cô không có ý xấu. Nàng á hậu còn chia sẻ cuộc trò chuyện được Mai Phương Thúy đồng ý về việc đăng tải clip. Ảnh: FB Mâu Thủy Xem video "Đám cưới Lan Khuê". Nguồn Youtube/ Lan Khuê

