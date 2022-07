Loạt sao phim “Tây du ký” 1986 đã qua đời

Diễn viên An Á Bình qua đời ở tuổi 58 vào ngày 28/6 vừa qua. Một nguồn tin tiết lộ anh mắc ung thư vòm họng 5 năm qua. Sinh thời, An Á bình đóng Đà Long - cháu Tây Hải Long Vương - người gây nên kiếp nạn của Đường Tăng trên sông Hắc Thủy trong "Tây du ký" 1986. Ảnh: Vietnamnet Trước An Á Bình, nhiều nghệ sĩ đóng phim “Tây du ký” 1986 cũng từ biệt cõi trần. Diễn viên Trần Đại Trung qua đời vào năm 2021, hưởng thọ 71 tuổi sau sau thời gian dài điều trị bệnh. Sinh thời, ông được biết đến với vai yêu quái Tị Hàn Đại Vương. Ảnh: Vietnamne Trong "Tây du ký"1986, diễn viên Chu Bỉnh Khiêm - người đóng vai Thái Ất Chân Nhân. Trong tập Cửu Linh Nguyên Thánh - thú cưỡi của Thái Ất hạ phạm để âm mưu bắt cóc Đường Tăng, ông đã xuất hiện thu phục theo lời nhờ cậy của Tôn Ngộ Không. Năm 2021, sau thời gian nằm viện vì sức khỏe kém, ông qua đời, hưởng thọ 88 tuổi. Ảnh: Vietnamnet Nghệ sĩ Thiết Ngưu nổi tiếng nhờ đóng vai Phật Di Lặc. Năm 2015, ông qua đời ở tuổi 93. Ảnh: Zing Trong "Tây du ký" 1986, nghệ sĩ Hàn Thiện Tục đảm nhận vai Kim Giác đại vương, Hắc hùng tinh. Năm 2016, ông qua đời ở tuổi 79 sau thời gian mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Zing Diễn viên Diêm Hoài Lễ qua đời năm 2009, hưởng thọ 73 tuổi vì căn bệnh viêm phổi. Sinh thời, ông đóng vai Sa Tăng. Ảnh: Dân Việt Đóng Ngưu Ma Vương, diễn viên Vương Phù Đường qua đời năm 2005, hưởng thọ 73 tuổi. Ảnh: VTC Diễn viên Vương Phụng Hà nổi tiếng nhờ vai Thiết Phiến công chúa - Bà La Sát. Nữ diễn viên mất năm 1993, ở tuổi 38 vì bệnh ung thư vú. Ảnh: Zing Diễn viên Lý Hồng Xương (trong vai Ngô công tinh), mất năm 2003, hưởng thọ 73 tuổi. Ảnh: Dân Việt Diễn viên Triệu Lệ Dung trong vai Xa Trì vương hậu qua đời ở tuổi 72 vào năm 2000. ẢNh: Dân Việt Diễn viên Trình Chi - người đóng vai Kim Trì trưởng lão mất ở tuổi 69 vào năm 1995. Ảnh: Dân Việt Quốc vương nước Ô Kê do nghệ sĩ Lôi Minh đóng. Năm 2010, ông qua đời ở tuổi 71 vì bệnh nặng. Ảnh: Dân Việt Nam diễn viên Tào Đạc vai Hoàng Mi lão quái mất ở tuổi 76. Nữ diễn viên Lý Ân Kỳ đảm nhiệm vai Lê Sơn Lão mẫu qua đời ở tuổi 96. Ảnh: Dân Việt Xem video Nghệ sĩ Chí Tài qua đời vì bị đột quỵ". Nguồn THDT

Diễn viên An Á Bình qua đời ở tuổi 58 vào ngày 28/6 vừa qua. Một nguồn tin tiết lộ anh mắc ung thư vòm họng 5 năm qua. Sinh thời, An Á bình đóng Đà Long - cháu Tây Hải Long Vương - người gây nên kiếp nạn của Đường Tăng trên sông Hắc Thủy trong "Tây du ký" 1986. Ảnh: Vietnamnet Trước An Á Bình, nhiều nghệ sĩ đóng phim “Tây du ký” 1986 cũng từ biệt cõi trần. Diễn viên Trần Đại Trung qua đời vào năm 2021, hưởng thọ 71 tuổi sau sau thời gian dài điều trị bệnh. Sinh thời, ông được biết đến với vai yêu quái Tị Hàn Đại Vương. Ảnh: Vietnamne Trong "Tây du ký"1986, diễn viên Chu Bỉnh Khiêm - người đóng vai Thái Ất Chân Nhân. Trong tập Cửu Linh Nguyên Thánh - thú cưỡi của Thái Ất hạ phạm để âm mưu bắt cóc Đường Tăng, ông đã xuất hiện thu phục theo lời nhờ cậy của Tôn Ngộ Không. Năm 2021, sau thời gian nằm viện vì sức khỏe kém, ông qua đời, hưởng thọ 88 tuổi. Ảnh: Vietnamnet Nghệ sĩ Thiết Ngưu nổi tiếng nhờ đóng vai Phật Di Lặc. Năm 2015, ông qua đời ở tuổi 93. Ảnh: Zing Trong " Tây du ký " 1986, nghệ sĩ Hàn Thiện Tục đảm nhận vai Kim Giác đại vương, Hắc hùng tinh. Năm 2016, ông qua đời ở tuổi 79 sau thời gian mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Zing Diễn viên Diêm Hoài Lễ qua đời năm 2009, hưởng thọ 73 tuổi vì căn bệnh viêm phổi. Sinh thời, ông đóng vai Sa Tăng. Ảnh: Dân Việt Đóng Ngưu Ma Vương, diễn viên Vương Phù Đường qua đời năm 2005, hưởng thọ 73 tuổi. Ảnh: VTC Diễn viên Vương Phụng Hà nổi tiếng nhờ vai Thiết Phiến công chúa - Bà La Sát. Nữ diễn viên mất năm 1993, ở tuổi 38 vì bệnh ung thư vú. Ảnh: Zing Diễn viên Lý Hồng Xương (trong vai Ngô công tinh), mất năm 2003, hưởng thọ 73 tuổi. Ảnh: Dân Việt Diễn viên Triệu Lệ Dung trong vai Xa Trì vương hậu qua đời ở tuổi 72 vào năm 2000. ẢNh: Dân Việt Diễn viên Trình Chi - người đóng vai Kim Trì trưởng lão mất ở tuổi 69 vào năm 1995. Ảnh: Dân Việt Quốc vương nước Ô Kê do nghệ sĩ Lôi Minh đóng. Năm 2010, ông qua đời ở tuổi 71 vì bệnh nặng. Ảnh: Dân Việt Nam diễn viên Tào Đạc vai Hoàng Mi lão quái mất ở tuổi 76. Nữ diễn viên Lý Ân Kỳ đảm nhiệm vai Lê Sơn Lão mẫu qua đời ở tuổi 96. Ảnh: Dân Việt Xem video Nghệ sĩ Chí Tài qua đời vì bị đột quỵ". Nguồn THDT