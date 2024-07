Loạt ồn ào của diễn viên hài Nam Thư

Bị tố là người thứ ba, nữ diễn viên Nam Thư phủ nhận thông qua công ty quản lý. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên cô gây ồn ào. Ảnh: FBNV. Tháng 1/2024, Nam Thư bị chỉ trích vì đăng ảnh thân mật với Quang Tuấn - nam diễn viên đã lập gia đình. Ảnh: FBNV. Trong cuộc phỏng vấn với Phụ Nữ Số, Nam Thư phân trần, cô và Quang Tuấn vui đùa quá trớn. Ảnh: Gia Đình Việt Nam. “Sau ồn ào đó, anh Tuấn cũng trả lời phỏng vấn là về góc nhìn xã hội thì sai. Anh ấy có vợ rồi nên giỡn như vậy hơi quá đáng. Vui thôi nhưng anh em tôi vui quá! Tất nhiên, tôi cũng biết vậy để rút kinh nghiệm”, Nam Thư cho hay. Ảnh: FBNV. Năm 2021, Nam Thư vướng lùm xùm quảng cáo tiền ảo. Trước những lời chỉ trích từ khán giả, cô phân trần, việc quảng cáo tiền ảo trên trang fanpage là do người quản lý của cô đăng tải. Ảnh: FBNV. Nữ diễn viên nhận lỗi vì đã không kiểm soát được nội dung chia sẻ trên trang fanpage của mình. Nam Thư hứa sẽ không để xảy ra ồn ào tương tự. Ảnh: FBNV. Tháng 12/2023, Thảo Vy (phải) đang tạo dáng trên thảm đỏ, Nam Thư kéo một nhân vật khác vào để chụp cùng. Thấy vậy, vợ Mạc Văn Khoa nán lại để chụp chung. Sau đó, Nam Thư tỏ ý muốn chụp với khách mời của mình nên Thảo Vy đã đứng sang một bên. Ảnh: FBNV. Khi bị một cư dân mạng chỉ trích trước nghi vấn chèn ép vợ Mạc Văn Khoa, Nam Thư lên tiếng. "Mọi thứ đi quá xa rồi khi các bạn không tỉnh táo để các tin nhảm nhí, cắt ghép với mục đích câu view, câu like. Tình cảm chị em thắm thiết lắm, người nhà chúng tôi không vấn đề gì, vậy tại sao người ngoài đi tức giùm vậy. Đừng để ai dắt mũi mình nữa mà, tỉnh táo lên", cô viết. Ảnh: FBNV. Nam Thư còn chia sẻ ảnh chụp tin nhắn, tương tác trong bình luận với Thảo Vy trên mạng xã hội để cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Ảnh: FBNV. Năm 2019, Nam Thư gây tranh cãi khi thay thế Cát Tường để sánh vai làm MC cùng Quyền Linh trong Bạn muốn hẹn hò. Đa số khán giả chê Nam Thư dẫn kém duyên, giọng điệu khô cứng và không gần gũi như Cát Tường. Ảnh: Người Lao Động. Nam Thư rời Bạn muốn hẹn hò sau 5 tháng đồng hành. Cô chia sẻ do công việc quá bận rộn, còn nhiều dự án khác nên không thể sắp xếp. Ảnh: FBNV. Xem video: Nam Thư bày tỏ quan điểm về "người thứ 3". Nguồn Vietnamnet

