Sự thật bất ngờ về thần thú quý hiếm, bí ẩn nhất Việt Nam

1. Sao la chỉ được phát hiện nhờ những hộp sọ treo trên tường. Loài sao la được biết đến lần đầu vào năm 1992 không phải do bắt gặp ngoài tự nhiên, mà do các nhà khoa học phát hiện những chiếc sọ với cặp sừng đặc biệt được treo trong nhà người dân ở Lào và Việt Nam. Ảnh: Pinterest. 2. Đây là một trong những loài thú lớn hiếm hoi được phát hiện trong thế kỷ 20. Việc phát hiện một loài động vật có vú lớn hoàn toàn mới trong thế kỷ 20 là điều cực kỳ hiếm. Sự xuất hiện của sao la đã khiến giới bảo tồn quốc tế kinh ngạc và gọi đây là một trong những khám phá sinh học lớn nhất của thế kỷ. Ảnh: Pinterest. 3. Tên khoa học gắn liền với địa danh Nghệ Tĩnh. Danh pháp Pseudoryx nghetinhensis được đặt theo tên khu vực phát hiện đầu tiên – vùng rừng núi biên giới thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh (gọi chung là Nghệ Tĩnh). Đây là một cách ghi nhớ nguồn gốc đặc biệt của loài này. Ảnh: Pinterest. 4. Sao la cực kỳ nhút nhát và khó quan sát. Dù đã được phát hiện hơn 30 năm, nhưng việc nhìn thấy Sao la ngoài tự nhiên là vô cùng hiếm. Hầu hết các bằng chứng đều đến từ bẫy ảnh hoặc dấu vết gián tiếp, khiến chúng trở thành một trong những loài động vật bí ẩn nhất hành tinh. Ảnh: Pinterest. 5. Sừng của Sao la là đặc điểm nhận dạng nổi bật. Cả con đực lẫn con cái đều sở hữu cặp sừng dài, thẳng, gần như song song – khác biệt với nhiều loài thú móng guốc khác. Đây chính là dấu hiệu khiến các nhà khoa học chú ý đến chúng từ những chiếc sọ. Ảnh: Pinterest. 6. Loài này có nguy cơ tuyệt chủng cực kỳ cao. Sao la hiện được xếp vào nhóm "Cực kỳ nguy cấp" trong Sách đỏ IUCN. Việc mất rừng sống, săn bắt trái phép và thay đổi khí hậu đang khiến số lượng của chúng suy giảm nghiêm trọng. Ảnh: Pinterest. 7. Sao la được ví như "kỳ lân của châu Á". Vì vẻ ngoài hiếm có và khả năng ẩn mình đáng kinh ngạc, Sao la được truyền thông gọi bằng biệt danh "kỳ lân châu Á", biểu tượng cho sự huyền bí của thiên nhiên Đông Nam Á. Ảnh: Pinterest. 8. Các chương trình bảo tồn Sao la đang được đẩy mạnh. Nhiều tổ chức quốc tế và Việt Nam đang hợp tác để bảo tồn Sao la, từ việc giám sát vùng sinh sống đến nỗ lực xây dựng trung tâm nhân giống. Việc cứu lấy loài vật huyền thoại này đang trở thành ưu tiên toàn cầu. Ảnh: Pinterest.

