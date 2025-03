Con sao Việt nối nghiệp bố mẹ, nổi rần rần trong Vbiz

Anna Trương là một trong số các con của sao Việt nối nghiệp bố mẹ. Con gái của Anh Quân hiện tại là ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc hoạt động và làm việc ở Mỹ. Theo ca sĩ Mỹ Linh, Anna là một trong những kỹ sư phối nhạc cho phim Frozen 2. "Anna phụ trách mix phần nhạc phim cho 10 thứ tiếng trong đó có cả phiên bản Việt", Mỹ Linh cho biết. Ảnh: Instagram Anna Trương. Con gái Anh Quân còn đảm nhận vai trò sản xuất âm thanh cho bộ phim Joker 2. Ảnh: FB Mỹ Linh. Anna từng cho ra mắt một album nhạc cũng như thỉnh thoảng lên sân khấu biểu diễn với vai trò ca sĩ. Ảnh: Instagram Anna Trương. Mỹ Anh sinh năm 2002, là con gái út của cặp đôi sao Việt Mỹ Linh - Anh Quân. Cô nàng sớm bộc lộ năng khiếu ca hát. Năm 2016, con gái Mỹ Linh ra mắt đĩa CD mang tên The First Album: Bài hát cho Bi, gồm 8 ca khúc bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Năm 2020, Mỹ Anh trình làng MV Got you. Nữ ca sĩ tự đảm nhận các khâu như sản xuất, hòa âm, chơi nhạc cụ, thu âm, đạo diễn cho MV đầu tay. Ảnh: Vietnamnet. Năm 2021, tham gia The Heroes, con gái Mỹ Linh liên tục được khen khi làm mới thành công các ca khúc như Công chúa bong bóng, Cô gái Trung Hoa, Chào ngày mới, 60 năm cuộc đời, Dancing queen. Trong chung kết The Heroes, Mỹ Anh dừng chân với vị trí á quân. Ảnh: VTV. Năm 2021, Mỹ Anh trình diễn tại lễ hội âm nhạc Head in the Clouds, tổ chức ở sân vận động Rose Bowl, (Los Angeles, Mỹ). Năm 2024, nữ ca sĩ ra mắt album Em. Ảnh: FB Mỹ Anh. Mỹ Linh chia sẻ trên Thương Hiệu Pháp Luật: “Mỹ Anh dũng cảm khi theo nghề của tôi, nhưng tôi nghĩ chặng đường của con gái khó khăn hơn bố mẹ rất nhiều. Có lúc gặp khó khăn hay vụn vỡ, con sẽ tìm cách vượt qua để trưởng thành. Đó là một phần của cuộc sống". Ảnh: FB Mỹ Anh. Long Vũ - con trai Vân Dung cũng gây chú ý khi nối nghiệp mẹ. Long Vũ tốt nghiệp khoa Diễn viên Kịch - Điện ảnh, trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Năm 2021, Long Vũ đóng MV Cho em. Đây là dự án đầu tay Long Vũ làm diễn viên chính. Ảnh: FB Long Vũ. Con trai Vân Dung đóng vai phụ trong nhiều phim giờ vàng của VTV như Gia đình mình vui bất thình lình, Cuộc chiến không giới tuyến, Không ngại cưới, chỉ cần một lý do. Ảnh: VTV. Năm 2024, Long Vũ gây sốt với vai nam chính Chải trong Đi giữa trời rực rỡ. Với vai Chải, con trai Vân Dung lọt top 3 đề cử Diễn viên nam ấn tượng tại VTV Awards 2024. Ảnh: FB Long Vũ. Chia sẻ trên Znews, Long Vũ cho biết: "Quan điểm của tôi khi theo đuổi nghề diễn là làm thế nào để cố gắng hết mình thôi chứ tôi không dám nghĩ nhiều. Do đó, khi thấy tên trong đề cử, tôi khá sốc. Việc đầu tiên sau khi biết tin là ra khoe với mẹ: ‘Mẹ ơi có tên con này’. Lúc biết tin, mẹ bảo: ‘Cũng được và có tiến bộ’. Còn bình thường mẹ sẽ nói: Còn non và xanh lắm”. Ảnh: FB Long Vũ. Vân Dung không khỏi tự hào về con trai. Cô chia sẻ trên Dân Việt: “Tôi luôn nói với con, con phải tự làm mọi việc và tự chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm. Những thành công của Long Vũ hôm nay là sự nỗ lực tự thân của con và tôi rất tự hào về điều đó". Ảnh: Thể Thao Văn Hoá. Xem video "Ngày của mẹ, trò chuyện với ca sĩ Mỹ Linh và con gái Mỹ Anh". Nguồn VTV3

