Loạt lùm xùm của Vũ Ngọc Anh trước tin đồn đám cưới

Hình ảnh Vũ Ngọc Anh mặc váy cưới, vòng 2 to bất thường khiến cư dân mạng đặt nghi vấn cô làm đám cưới với bạn trai tin đồn Cường Seven. Thực tế, Vũ Ngọc Anh và Cường Seven mặc trang phục cô dâu chú rể vì hợp tác trong một dự án. Trước tin đồn đám cưới, top 5 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 không ít lần trở thành tâm điểm của dư luận. Theo Zing, tại Cannes 2018, Vũ Ngọc Anh khoe mặc trang phục từ NTK nổi tiếng Elie Saab, có giá trị lên đến một tỷ đồng. Tuy nhiên, các tín đồ thời trang phát hiện NTK Elie Saab không có mẫu váy nào mà Vũ Ngọc Anh mặc. Váy người đẹp diện là sản phẩm của thương hiệu Labourjoisie. Bị tố nói dối, Ngọc Anh phân trần cô không kiểm tra lại thông tin với stylist nên đưa nhầm thông tin về chiếc váy Còn tại Cannes 2017, Ngọc Anh bị nghi mạo danh Lý Nhã Kỳ. Theo lời tố của Lý Nhã Kỳ, cô bị một người châu Á nào đó mạo danh để lấy vé mời. Cụm từ “một người châu Á” trong status của Lý Nhã Kỳ khiến nhiều ý kiến đặt nghi vấn là người Việt Nam. Từ đó, nhiều hoài nghi dồn về Vũ Ngọc Anh. Giữa ồn ào, người đẹp “Quyên” khẳng định cô được mời đàng hoàng và có trong danh sách lễ bế mạc. Theo Ngọc Anh, chuyện mạo danh không hề dễ bởi để lấy vé, khách mời phải có thẻ mang tên chính tên, hình ảnh và code của mình. Tháng 5/2019, Vũ Ngọc Anh bị Alexis Mabille tố mặc váy nhái. Theo Alexis, trang phục của Ngọc Anh tại Cannes 2017 giống với thiết kế của anh trong bộ sưu tập năm 2015. Chia sẻ với Yan, Vũ Ngọc Anh cho hay, câu chuyện ý tưởng giống nhau là chuyện rất bình thường. “Con chim vành khuyên gắn liền với tuổi thơ của Ngọc Anh, váy này Ngọc Anh lấy ý tưởng từ con chim vành khuyên, một loài chim rất đẹp tại Việt Nam”, bạn gái tin đồn của Cường Seven nói. Mời quý độc giả xem video "Nhờ phim "Lôi Báo", Vũ Ngọc Anh vượt qua trầm cảm". Nguồn Youtube/vtc

