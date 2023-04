Loạt điểm chung của đôi bạn thân Lý Hải - Quyền Linh

Mối quan hệ của Lý Hải - Quyền Linh rất thân thiết. Cả hai từng là bạn chung lớp tại trường Nghệ thuật Sân khấu 2, cùng diễn hài nhưng không ai cười. Ảnh: Vietnamnet Lý Hải và Quyền Linh đều đến từ Tiền Giang, có xuất thân nghèo khó. Theo Công an Nhân dân, do nhà nghèo, Quyền Linh xin mẹ nghỉ học để nhường phần cho em trai mới lên lớp 6. Tuy nhiên, mẹ của Quyền Linh muốn nam MC tiếp tục việc học. Khi học tại trường Nghệ thuật Sân khấu 2, anh làm nghề bơm xe đạp dạo, lượm ve chai, lông vịt, phụ vác, sắp hàng rau củ ở chợ Cầu Muối để xin rau củ hư úng, bỏ đi mang về bán. Ảnh: Người đưa tin Sau khi ra trường, Quyền Linh thất nghiệp. Không có tiền thuê phòng trọ, anh ở chui trong ký túc xá. Có khi bị đuổi, anh lại phải nằm co ro trên ghế đá. Đến khi vào đoàn hát Kim Cương, Quyền Linh chỉ đóng vai phụ, tiền thù lao đủ mua hai gói xôi với ly nước mía. Khi chuyển sang đóng phim, anh vẫn chỉ đóng vai quần chúng. Cát-sê cho vai diễn quần chúng chỉ là một ổ bánh mì. Ngoài đóng phim, Quyền Linh còn đi các đoàn làm hậu đài, nấu cơm, khuân vác. Ảnh: Người đưa tin Ngày Lý Hải còn nhỏ, gia đình anh có mảnh ruộng nhỏ, bố và các anh lớn của Lý Hải lo phần cày cuốc, mẹ buôn gánh bán bưng, khi thì nấu xôi, lúc lại luộc bắp. Bản thân Lý Hải từng đi bán hàng rong, di chuyển hàng hóa trên những chuyến phà khi mới 8 tuổi. Thời mới vào nghề, Lý Hải đi hát lót cho các ngôi sao đến muộn. Anh từng có lúc phải hát liên tục 20 bài vì ca sĩ đến trễ. Ảnh: Vietnamnet Sau thời gian nỗ lực làm nghề, Lý Hải và Quyền Linh đều nổi tiếng và giàu có. Ảnh: Tiền Phong Đôi bạn thân vẫn sống giản dị. Cả hai vẫn đi xe ôm, ăn cơm bụi, ăn mặc không cần hàng hiệu. Ảnh: Tiền Phong Lý Hải và Quyền Linh đều có tình duyên viên mãn. Trong khi Lý Hải kết hôn với Minh Hà, có 4 con, đủ nếp đủ tẻ, Quyền Linh sống hạnh phúc bên Dạ Thảo và hai cô con gái. Ảnh: Vietnamnet Năm 2022, Lý Hải và Quyền Linh vui vẻ đi họp lớp. Ảnh: Vietnamnet Xem video: "Hậu trường phim Lật mặt 6". Nguồn FBNV

