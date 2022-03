Loạt ảnh vô cùng đáng yêu của cháu gọi Lam Trường bằng... ông

Tiêu Châu Như Quỳnh sinh con gái đầu lòng cách đây 8 tháng. Nữ ca sĩ giữ bí mật chuyện sinh nở. Cháu gái Lam Trường vừa mới khoe loạt ảnh đáng yêu của con gái. Bé Minh An - con gái của Tiêu Châu Như Quỳnh trộm vía bụ bẫm, đáng yêu. Ngoài đăng ảnh con gái, Như Quỳnh còn tâm sự về hành trình làm mẹ trong những tháng qua. Nữ ca sĩ tiết lộ, khi mang thai, cô một mình ở Mỹ, sống xa gia đình, sức khỏe của cô lại rất yếu. Như Quỳnh luôn tự nhủ rằng lúc thai nghén sức khỏe rất yếu nên khi con chào đời, cô sẽ phải chăm sóc con và yêu thương con nhiều hơn. Nhớ lại khoảnh khắc cả gia đình mình đoàn tụ, Như Quỳnh chỉ muốn khóc vì bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến và những thử thách trải qua đều xứng đáng. "Nhìn con khóc, con cười, hay những lúc con trêu ba mẹ, cảm xúc nào của con cũng đều in đậm sâu trong tâm trí mẹ", nữ ca sĩ tâm sự. Như Quỳnh còn trải lòng, nhờ con gái, cô biết mình mạnh mẽ hơn, biết được tình mẫu tử thiêng liêng cũng như càng thương bố mẹ đẻ hơn vì hiểu ra rằng bố mẹ đã hy sinh cho cô nhiều đến thế nào. Nữ ca sĩ nhắn nhủ thiên thần nhỏ của mình: "Minh An của mẹ hãy mạnh mẽ khôn lớn, khiêm cung, sống phải đạo biết kính trên nhường dưới, và luôn bình an, chính trực như tên của con, con nhé. Mai này, dù con có đi đâu, ba mẹ, ông bà đều luôn dõi theo con. Mẹ yêu con rất nhiều, Minh An yêu quý của mẹ". Như Quỳnh mới hồi phục một phần sức khoẻ sau những ngày tháng nỗ lực bất chấp điều kiện khó khăn để nuôi con. Hồi tháng 7/2021, cô công khai hẹn hò nhiếp ảnh gia Vũ Mạnh Tuấn (Louis Wu). Xem video "Nếu chỉ còn một ngày để sống - Tiêu Châu Như Quỳnh". Nguồn THVL

