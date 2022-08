Loạt ảnh gợi cảm của Doãn Hải My thời thi hoa hậu

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu vừa công khai hẹn hò sau 2 năm vướng nghi vấn tình cảm. Ảnh: FBNV Doãn Hải My từng thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Lúc đó, cô gây chú ý bởi nhan sắc hao hao diễn viên Nhã Phương. Ảnh: Zing Bạn gái của Văn Hậu cao 1m67, có số đo ba vòng 78 - 56 - 89 cm khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: VTV Doãn Hải My khoe body gợi cảm trong trang phục áo tắm. Ảnh: Hoa hậu Việt Nam Vẻ quyến rũ, ngọt ngào của chân dài sinh năm 2001 đốn tim nhiều khán giả. Ảnh: Hoa hậu Việt Nam Doãn Hải My trượt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020. Trong đêm chung kết cuộc thi, cô dừng chân ở top 10 cùng danh hiệu Người đẹp tài năng. Ảnh: Zing Sau chung kết, Doãn Hải My chia sẻ: "My đã thể hiện hết mình, luôn cố gắng với năng lượng 200%. Vị trí top 10 cùng giải thưởng Người đẹp tài năng là những thành quả khiến My vô cùng tự hào". Ảnh: Hoa hậu Việt Nam Người đẹp có thành tích học tập đáng nể. 12 năm, chân dài sinh năm 2001 đều là học sinh giỏi, tiếng Anh IELTS 7.0. Ảnh: Lao động Doãn Hải My đang là sinh viên lớp chất lượng cao của Đại học Luật Hà Nội. Ảnh: Zing Hải My có nhiều tài lẻ như hát, vẽ, múa, đánh đàn piano. Ảnh: Lao động Sau 2 năm rời Hoa hậu Việt Nam, Doãn Hải My ngày càng gợi cảm. Ảnh: FBNV Chân dài sinh năm 2001 mặc hở táo bạo. Ảnh: FBNV Xem video "Hoa hậu Việt Nam 2020: Dàn thí sinh xinh đẹp rạng rỡ bước vào vòng bán kết". Nguồn HANOITV

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu vừa công khai hẹn hò sau 2 năm vướng nghi vấn tình cảm. Ảnh: FBNV Doãn Hải My từng thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Lúc đó, cô gây chú ý bởi nhan sắc hao hao diễn viên Nhã Phương. Ảnh: Zing Bạn gái của Văn Hậu cao 1m67, có số đo ba vòng 78 - 56 - 89 cm khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: VTV Doãn Hải My khoe body gợi cảm trong trang phục áo tắm. Ảnh: Hoa hậu Việt Nam Vẻ quyến rũ, ngọt ngào của chân dài sinh năm 2001 đốn tim nhiều khán giả. Ảnh: Hoa hậu Việt Nam Doãn Hải My trượt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020. Trong đêm chung kết cuộc thi, cô dừng chân ở top 10 cùng danh hiệu Người đẹp tài năng. Ảnh: Zing Sau chung kết, Doãn Hải My chia sẻ: "My đã thể hiện hết mình, luôn cố gắng với năng lượng 200%. Vị trí top 10 cùng giải thưởng Người đẹp tài năng là những thành quả khiến My vô cùng tự hào". Ảnh: Hoa hậu Việt Nam Người đẹp có thành tích học tập đáng nể. 12 năm, chân dài sinh năm 2001 đều là học sinh giỏi, tiếng Anh IELTS 7.0. Ảnh: Lao động Doãn Hải My đang là sinh viên lớp chất lượng cao của Đại học Luật Hà Nội. Ảnh: Zing Hải My có nhiều tài lẻ như hát, vẽ, múa, đánh đàn piano. Ảnh: Lao động Sau 2 năm rời Hoa hậu Việt Nam, Doãn Hải My ngày càng gợi cảm. Ảnh: FBNV Chân dài sinh năm 2001 mặc hở táo bạo. Ảnh: FBNV Xem video "Hoa hậu Việt Nam 2020: Dàn thí sinh xinh đẹp rạng rỡ bước vào vòng bán kết". Nguồn HANOITV