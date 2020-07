Lộ diện thí sinh HHVN 2020 có tên “độc”, đã xinh còn học giỏi

Trần Em Bi, sinh năm 1999, đến từ Phú Yên là một trong những gương mặt nhận được sự chú ý giữa dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020. Không chỉ sở hữu cái tên cực "độc", Em Bi còn được biết đến là Á khôi Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM 2018. Nàng Á khôi đang theo học chuyên ngành Báo chí và truyền thông. Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 sở hữu vẻ đẹp thần thái, vóc dáng cân đối cùng chiều cao lý tưởng. Em Bi còn từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Học đường Phú Yên năm 2016, Quán quân cuộc thi "The Look" tại ĐH KHXH&NV năm 2019. Cô nàng sở hữu gương mặt bầu bĩnh với đôi mắt to tròn, nụ cười tỏa sáng. Em Bi được nhận xét là ứng viên sáng giá của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay. Hình ảnh đời thường của Em Bi. Cô bạn có kinh nghiệm làm người mẫu ảnh. Em Bi nhận được nhiều lời khen và sự ủng hộ khi thi nhan sắc. Xem video "Khởi động Hoa hậu Việt Nam 2020". Nguồn Yan

