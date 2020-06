Liên tục làm mới mình, H’hen Niê chưa bao giờ hết hot

H'hen Niê bắt đầu trở nên nổi tiếng khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Sau khi trở thành hoa hậu, chân dài sinh năm 1992 liên tục làm mới phong cách để không trở nên nhàm chán. H'hen Niê còn thử sức trong các vai trò khác nhau. Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 dẫn chương trình, làm Vlog, đóng phim. H’Hen Niê tiết lộ cô nhận được đến 5 lời mời đóng phim nhưng do COVID-19 nên mọi kế hoạch không theo ý muốn. Hiện tại, bộ phim chắc chắn có sự góp mặt của nàng hoa hậu là "578: Phát đạn của kẻ điên” do đạo diễn Lương Đình Dũng thực hiện. H''hen Niê cố gắng hết mình cho vai diễn đầu tiên. Cô thậm chí tậu chiếc xe mô tô phân khối lớn để tự luyện lái, phục vụ cho vai diễn. H'hen Niê khẳng định rằng tham gia các dự án điện ảnh là mục tiêu sắp tới bản thân cô muốn chinh phục. Chia sẻ về các Vlog tại quê nhà vừa qua, H'hen Niê cho biết, cô chỉ có mục đích truyền năng lượng tích cực cho mọi người để giảm không khí nặng nề do ảnh hưởng của COVID-19. Ngoài làm mới bản thân, H'hen Niê giữ được độ hot còn nhờ tiếp tục xây dựng hình ảnh gần gũi, thân thiện. Ở đời thường, chân dài sinh năm 1992 luôn giản dị, hòa đồng. H'hen Niê vẫn luôn hướng tới các hoạt động cộng đồng. H'hen Niê dường như đang muốn chứng minh cô không phải là hoa hậu chỉ một màu. Hiện tại, H'hen Niê muốn tập trung cho sự nghiệp nên chưa có ý định kết hôn sớm. Mời quý độc giả xem video "H'hen Niê mò trai gây thích thú". Nguồn Youtube nhân vật

