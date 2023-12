Lee Sun Kyun “có tất cả” trước khi dính bê bối, qua đời

Mới đây, Lee Sun Kyun qua đời trong ô tô với một cục than củi đang cháy trên ghế xe. Nhiều người cho rằng nam diễn viên tự sát sau bê bối bị điều tra sử dụng chất cấm. Ảnh: Vietnamnet. Trước bê bối, tài tử phim Ký sinh trùng có trong tay tất cả mọi thứ. Lee Sun Kyun tốt nghiệp Trường Sân khấu Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Anh bắt đầu đóng phim, diễn kịch từ năm 2001. Ảnh: Dân Việt. Năm 2007, Lee Sun Kyun đóng vai thứ chính trong phim Tiệm cà phê hoàng tử – Coffee prince. Ảnh: Harper's Bazaar Vietnam. Năm 2010, Lee Sun Kyun đóng chính phim Pasta: Hương vị tình yêu. Lúc này, tên tuổi của anh bắt đầu được nhiều khán giả biết đến. Ảnh: Harper's Bazaar Vietnam. Năm 2014, sự nghiệp của Lee Sun Kyun lên như diều gặp gió khi anh đóng phim điện ảnh Ngày đen tối – A hard day. Nhờ tác phẩm này, anh trở thành "ảnh đế" ở lễ trao giải Baeksang (Hàn Quốc). Ảnh: Harper's Bazaar Vietnam. Năm 2019, Lee Sun Kyun được nhiều khán giả quốc tế biết đến khi góp mặt trong phim Ký sinh trùng – Parasite. Ảnh: Harper's Bazaar Vietnam. Bộ phim Ký sinh trùng thắng 4 giải Oscar 2020 cho Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Phim quốc tế xuất sắc và Kịch bản gốc xuất sắc. Ảnh: Vietnamnet. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lee Sun Kyun có trong tay khối tài sản “khủng”. Theo Znews, anh sở hữu căn hộ cao cấp với diện tích 165m2. Theo một chuyên gia bất động sản, giá trị căn hộ là khoảng 3,6 tỷ won đến 3,8 tỷ won. Ảnh: Tổ Quốc. Lee Sun Kyun kết hôn với nữ diễn viên nhạc kịch Jeon Hye Jin vào năm 2009. Ảnh: Tổ Quốc.Vợ chồng Lee Sun Kyun có hai con trai lần lượt chào đời năm 2009 và 2011. Ảnh: Tổ Quốc. Bê bối bị điều tra dùng ma túy vào tháng 10/2023 khiến sự nghiệp của Lee Sun Kyun bị ảnh hưởng. Theo Tiền Phong, Lee Sun Kyun đã bị nhà sản xuất gạch tên khỏi dự án phim bom tấn No way out. Ba dự án phim có Lee Sun Kyun là The land of happiness, Escape và Project silence hoãn ra mắt. Các nhãn hàng hủy hợp đồng, xóa bỏ quảng cáo của Lee Sun Kyun. Ảnh: Tiền Phong. Theo Dân Trí, Lee Sun Kyun đã ra trình diện tại sở cảnh sát Nonhyeon, Seoul (Hàn Quốc) để lấy lời khai, tiến hành xét nghiệm ma túy. Kết quả xét nghiệm nhanh và chuyên sâu cho thấy Lee Sun Kyun âm tính với ma túy. Lee Sun Kyun cho biết, chỉ uống thuốc do Seoul Kim - quản lý cơ sở giải trí ở Gangnam đưa khi biết đó là thuốc ngủ và không có ý định sử dụng ma túy. Ảnh: Dân Trí. Ngoài bê bối bị điều tra sử dụng chất cấm, Lee Sun Kyun còn vướng nghi vấn ngoại tình với Seoul Kim. Phía nam diễn viên từng phủ nhận là bạn tình của Seoul Kim. Ảnh: Saostar. Xem video: "Chân dung bố vợ trùm ma túy một thời Tàng Keangnam vừa bị bắt"

