Mới đây, tham gia một sự kiện tại Thái Lan, Lee Min Ho gây chú ý với ngoại hình phát tướng. Ảnh: Arttimes. Tài tử xứ sở kim chi khó kiểm soát cân nặng. Ảnh: Arttimes. Không ít lần Lee Min Ho mất phong độ vì tăng cân. Ảnh: Infonet. Gương mặt to tròn của nam diễn viên phim Vườn sao băng năm 2015. Ảnh: Dispatch. Lee Min Ho từng thừa nhận, đôi mắt sụp mí và gương mặt to là nỗi bất an của anh. Ảnh: Tiền Phong. Tài tử sinh năm 1987 thường kiểm soát nghiêm ngặt chế độ ăn uống và tập luyện trước khi quay phim. Ảnh: Dân Trí. Những năm qua, bạn trai cũ của Suzy là ngôi sao được săn đón nhất ở xứ sở kim chi. Ảnh: Instagram. Anh được xem là một trong những "ông hoàng quảng cáo" xứ Hàn. Ảnh: Instagram. Ngoài Suzy, nam diễn viên Lee Min Ho từng công khai hẹn hò “nữ hoàng dao kéo” Park Min Young. Ảnh: Instagram. Tài tử hiện tại kín tiếng về chuyện tình cảm. Ảnh: Instagram. Xem video: "Ninh Dương Lan Ngọc thần tượng Lee Min Ho". Nguồn Vie Network

