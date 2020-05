Lee Dong Gun - Jo Yoon Hee: Cưới nhanh, ly hôn chóng vánh

Lee Dong Gun - Jo Yoon Hee nảy sinh tình cảm trên phim trường "Laurel Tree Tailor" năm 2016. Tháng 2/2017, cặp đôi công khai hẹn hò. Điều đáng nói, 1 tháng trước đó, Lee Dong Gun tuyên bố chia tay nữ ca sĩ Jiyeon. Bất ngờ hơn, 3 tháng sau khi công khai yêu nhau, Lee Dong Gun xác nhận đã kết hôn và Jo Yoon Hee mang thai. Cuối tháng 9/2017, tài tử "Chuyện tình Paris" tổ chức đám cưới chạy bầu. Vợ chồng Lee Dong Gun bị nhiều cư dân mạng ghét bỏ vì yêu nhanh, cưới vội. Hình ảnh Jo Yoon Hee lộ bụng bầu lớn trong đám cưới. Cặp đôi không ngại đối mặt với thị phi khi bên nhau. Tháng 12/2017, bà xã của Lee Dong Gun hạ sinh con gái đầu lòng. Lee Dong Gun từng thú nhận trong một chương trình truyền hình rằng, một năm kể từ khi nên duyên vợ chồng với Yoon Hee, cả hai đã có nhiều chuyện may mắn nên cuộc sống rất hạnh phúc. Vợ chồng tài tử "Chuyện tình Paris" có được niềm vui to lớn là thiên thần nhỏ đáng yêu. Con gái của Lee Dong Gun vô cùng kháu khỉnh. Hình ảnh hiếm hoi của vợ chồng Lee Dong Gun bên con gái. Yêu nhanh cưới vội dường như là lý do khiến cuộc hôn nhân của cặp đôi không bền lâu. Một người bạn cho biết, vợ chồng Lee Dong Gun có quá nhiều điểm khác biệt trong quan điểm sống mà không thể hòa hợp.Lee Dong Gun ly hôn với Jo Yoon Hee sau 3 năm chung sống. Con gái của cặp đôi do Jo Yoon Hee nuôi dưỡng. Mời quý độc giả xem video "Sao Hàn đổ bộ sự kiện AAA 2019". Nguồn VTC

