Lệ Quyên chiều chuộng bạn trai kém 12 tuổi dịp sinh nhật

Lâm Bảo Châu vừa đón sinh nhật sớm bên Lệ Quyên. Món quà của Lệ Quyên dành cho tình trẻ là chiếc thắt lưng hàng hiệu. "Thế nào ngày 8/3 lại nhận được quà sinh nhật sớm", Lâm Bảo Châu viết trên trang cá nhân. Lệ Quyên còn tặng bánh sinh nhật dành cho bạn trai kém 12 tuổi. Nữ ca sĩ gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Lâm Bảo Châu đồng thời tiết lộ tính cách ít ai biết của tình trẻ. Lệ Quyên viết: "Đàn ông tuổi 30 đủ trưởng thành để có trách nhiệm và chín chắn trong mỗi quyết định của mình nhỉ. Thấy nhiều người cứ lo giùm mà buồn cười thật cơ. Người ta không biết bạn là ông cụ non siêu già chín chắn nguyên tắc được đông đảo bạn bè gọi là cụ Châu...". "... Tuổi mới sẽ thực hiện hoài bão, chinh phục thử thách để luôn cười thật tươi nhé. Ở bên nhau là phải happy thế này. Tội gì phải giả vờ chi cho mệt, chúng ta tự do mà. Không một người bình thường nào dám khẳng định sẽ vững bền suốt kiếp mà chỉ có những người đàng hoàng sẽ không ngừng vun đắp, trân trọng và gìn giữ những điều tốt đẹp nhất cho nhau thôi. Cứ thế nhé, đếm thêm những mùa sinh nhật với ngày tháng êm đềm", nữ ca sĩ viết thêm. Lâm Bảo Châu đáp lại Lệ Quyên: "Cùng nhau ta chinh phục mọi nẻo đường nào, cảm ơn cô bạn luôn bên cạnh cổ vũ nhé! Đón thêm những mùa sinh nhật nữa nào". Trước đó, dịp Valentine, Lệ Quyên tặng Lâm Bảo Châu quần áo hiệu. Trong thiệp tặng Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên viết: "Cảm ơn chồng vì ngày nào cũng khiến vợ thấy ngọt ngào như Valentine. Love you". Về phần mình, Lâm Bảo Châu tặng bó hoa hồng cho Lệ Quyên dịp Valentine 2022. Tình cảm Lệ Quyên và tình trẻ ngày càng mặn nồng sau 1 năm công khai hẹn hò. Xem video "Lệ Quyên đọ sắc cùng Maya". Nguồn FB Maya

