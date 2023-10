Lê Hoàng Phương rạng rỡ đến HN dự thi Miss Grand International 2023

Xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để bay tới Hà Nội bắt đầu hành trình Miss Grand International 2023, Hoa hậu Lê Hoàng Phương gây chú ý với nhan sắc rạng rỡ. Trong chuyến đi này, Hoa hậu Lê Hoàng Phương mang theo 3 vali với những bộ trang phục tham gia các hoạt động ở Hà Nội, Hạ Long, Đà Nẵng, Hội An và Huế. Đến cổ vũ Lê Hoàng Phương có Chủ tịch Miss Grand Vietnam - Thạc sĩ Phạm Kim Dung, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Á hậu Trần Nguyên Minh Thư, Á hậu Lê Thị Hồng Hạnh, Á hậu Hương Ly. Mặc dù chuẩn bị mọi thứ trong khoảng thời gian vỏn vẹn 1 tháng, cùng với đó là cường độ tập luyện gấp rút nhưng khi có mặt tại sân bay, Hoa hậu Lê Hoàng Phương vẫn ghi điểm với hình ảnh đầy rạng rỡ. Cô nàng mặc set váy màu đỏ rực rỡ với điểm nhấn là chất liệu gấm hoa truyền thống kết hợp với áo sơ mi hiện đại, trẻ trung. Bộ trang phục giúp nàng hậu khoe trọn body nuột nà cùng đôi chân thon dài. Đặc biệt, gia đình của Hoa hậu Lê Hoàng Phương cũng có mặt từ sớm để ủng hộ tinh thần nàng hậu. Ba mẹ Hoa hậu Lê Hoàng Phương dành nhiều lời động viên cho cô nàng trước giờ lên đường. Ngoài ra, nhiều người hâm mộ cũng đến ủng hộ đại diện của Việt Nam. Trước đó, Hoa hậu Lê Hoàng Phương chia sẻ nhiều hoạt động tập luyện để nâng cao kỹ năng, chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình tại Miss Grand International 2023. Ngoài việc tập thể lực hay học trang điểm, chuẩn bị trang phục... nàng hậu còn tranh thủ hoàn thành các công việc ở vai trò CEO - Kiến trúc sư để có thể tập trung toàn bộ cho việc dự thi Miss Grand International trên sân nhà. Cuộc thi Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 do Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 3-25/10. Ngoài đêm thi bán kết và chung kết, thí sinh các nước sẽ tham gia những phần thi phụ như: Phỏng vấn kín, Best In Swimsuit (trang phục áo tắm), National Costume (trình diễn trang phục dân tộc), show thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest… Lịch trình dành cho thí sinh trải dài từ Bắc vào Nam, đi qua nhiều tỉnh thành như: Hà Nội, Hạ Long (Quảng Ninh), Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam), Huế (Thừa Thiên Huế) và TP HCM.Xem video: "Lê Hoàng Phương đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023". Nguồn Vietnamnet

