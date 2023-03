Lê Giang khoe nhan sắc thật bác tin đồn tiêm filler bị méo mặt

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Lê Giang lên tiếng đính chính quanh tin đồn cô bị "méo mặt" vì can thiệp thẩm mỹ. Theo đó, nữ nghệ sĩ viết: "Sáng nay nghe nhiều thông tin là Lê Giang tiêm filler bị méo mặt, dạ em không có chích không có tiêm gì hết. Em bị sưng răng nhẹ không có méo ạ. Dạ em chụp không app nè, nhiều khi tui dùng app nhiều quá cũng hại ghê". Thời gian qua, diễn viên phim "Nhà bà Nữ" liên tục gặp vấn đề về sức khỏe khiến fan lo lắng. Xung quanh chuyện "dao kéo", Lê Giang cũng nhiều lần đối mặt với những tin đồn và có cách đáp trả thẳng thắn. Nghệ sĩ hài Lê Giang từng bày tỏ sự bức xúc, thậm chí dọa kiện khi những hình ảnh của mình bị một cơ sở thẩm mỹ sử dụng để quảng cáo mà không xin phép. Trong đó, một bức ảnh mặt mộc, da nhăn nheo kém sắc của chị còn bị một số khán giả nghi là đã qua chỉnh sửa. Trước đó, Lê Giang cũng vướng tin đồn bị nghiện thẩm mỹ quá đà khi xuất hiện bức ảnh nữ diễn viên với gương mặt sưng phù, khác lạ. Ảnh: S.T. Trước tin đồn này, nữ diễn viên hài lập tức đăng ảnh mới nhất, kèm dòng chia sẻ: "Đây là hình thật của tôi, mới chụp luôn nhé. Không dùng phần mềm, không kéo mặt, chỉnh da và không biến dạng nhé". Cô cũng cho biết việc bức ảnh làm dấy lên tin đồn thẩm mỹ hỏng là do góc mặt không đẹp. Thời gian gần đây, nữ nghệ sĩ sinh năm 1972 thoải mái hơn khi chia sẻ chuyện nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Dù vướng phải nhiều tranh cãi về nhan sắc hậu "dao kéo" nhưng hiện tại Lê Giang nhận được nhiều lời khen về diện mạo. Ở tuổi 51, Lê Giang không ngại thực hiện những bộ ảnh khoe triệt để vòng 1 "khủng" đã được "trùng tu" . Dù than lạm dụng app chỉnh sửa ảnh nhưng Lê Giang cũng không ngại đăng ảnh mặc mộc, tự tin với nhan sắc hậu "dao kéo". Xem trailer phim: "Nhà bà Nữ". Nguồn Trấn Thành

