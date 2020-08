Lấy vợ xinh, gia thế "khủng", nhạc sĩ Thanh Bùi giờ ra sao?

Trương Huệ Vân - bà xã của Thanh Bùi không chỉ có gia thế khủng mà còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, giỏi giang. Trong những năm đầu sau khi cưới, Thanh Bùi và Huệ Vân thoải mái chia sẻ hình ảnh tình tứ cùng lời mật ngọt dành cho nhau. Trong những năm trở lại đây, vợ chồng Thanh Bùi lại hạn chế khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Nhiều người cho rằng cặp đôi lựa chọn cuộc sống bình yên nên không chia sẻ về hôn nhân với công chúng. Bà xã của Thanh Bùi hiện tại gần như không xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Cuối tháng 9/2016, Huệ Vân sinh đôi. Hai con của cặp đôi tên Khải An và Kiến An. Vợ chồng Thanh Bùi không chia sẻ hình ảnh các con cho đến năm 2017. Tháng 7/2017, nam nhạc sĩ cùng vợ lần đầu tiên khoe cặp quý tử với công chúng. Ảnh: Đất Việt Từ sau sự kiện năm 2017, vợ chồng Thanh Bùi không còn hé lộ hình ảnh các con. Ảnh: Khám phá Năm 2019, nam nhạc sĩ lần đầu chia sẻ về các con. Thanh Bùi cho biết, bé Khải An và Kiến An sinh ra chỉ cách nhau tầm 1 phút, một bé giống cha, 1 bé giống mẹ nên một cởi mở ồn ào, một im lặng, đằm tính. Theo lời Thanh Bùi, bé Khải An (trong ảnh) mê chơi đàn piano còn bé Kiến An thích nhảy. Ảnh: Khám phá Hình ảnh bé Kiến An vào năm 2017. Ảnh: Khám phá Thanh Bùi kín tiếng về gia đình lẫn công việc. Anh ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí, chương trình vì tập trung vào trường đào tạo âm nhạc. Ngoại hình của Thanh Bùi có nhiều thay đổi ở tuổi 37. Trong một lần xuất hiện vào tháng 7/2020, nam nhạc sĩ có dấu hiệu phát tướng, mái tóc bạc đi. Ảnh: Vietnamnet Mời quý độc giả xem video "Thanh Bùi chia sẻ những ước mơ của bản thân". Nguồn Fanpage Thanh Bùi

