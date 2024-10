Lan Phương: “Chồng khuyến khích tôi khoe vẻ gợi cảm“

Sau hai tháng ở Đà Nẵng cùng ông xã David Duffy và hai con, Lan Phương thấy tràn đầy sức sống. Môi trường mới với khí hậu trong lành, thời tiết dễ chịu cùng cảm giác có chồng bên cạnh, được anh san sẻ việc chăm con, thấu hiểu tâm sự của phụ nữ sau sinh khiến tinh thần cô cũng trở nên phấn chấn, tích cực hơn. Nguồn năng lượng tươi mới đó là nguồn cảm hứng để cô thực hiện bộ ảnh với áo sơ mi và váy trắng tinh khôi, điệu đà. Thiết kế trễ vai tôn ngực đầy giúp cô khoe tối đa vòng một gợi cảm cùng vóc dáng cân đối sau khi giảm gần 20 kg so với trước khi sinh em bé thứ hai. Khi được hỏi về phản ứng của ông xã trước những bộ ảnh gợi cảm của mình, Lan Phương cho biết: "Anh ấy luôn thích những bộ ảnh khoe vẻ gợi cảm của vợ và luôn khuyến khích tôi đi chụp hình khi có thể". Theo diễn viên "Thương ngày nắng về", ông xã cô dõi theo mọi tin tức về vợ trên các báo điện tử và mỗi khi thấy bài mới, anh thường gửi link báo cho vợ. Không biết tiếng Việt, anh sử dụng các công cụ dịch thuật để hiểu hết ý nghĩa. Cô hạnh phúc vì bạn đời thấu hiểu và hết lòng ủng hộ mình trong mọi việc. Lan Phương cho biết cô cảm thấy bản thân gợi cảm nhất khi nuôi con bằng sữa mẹ vì vòng một trở nên quyến rũ hơn rất nhiều so với bình thường. Đó cũng là lý do cô chăm chỉ thực hiện các bộ ảnh mới, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ sau sinh. Vài tháng nay, Lan Phương chủ yếu sống tại Đà Nẵng để tiện cho công việc của ông xã. Vợ chồng cô thường tranh thủ các cuối tuần để đưa hai bé Lina và Mia đi thăm các cảnh đẹp, di tích nổi tiếng của miền Trung. Bên cạnh đó, Lan Phương còn thường xuyên đưa con gái Mia theo cùng trong các chuyến công tác từ Nam ra Bắc. Vào Đà Nẵng đoàn tụ với gia đình nhưng Lan Phương vẫn duy trì việc kinh doanh kids cafe ở Hà Nội đồng thời chạy đi chạy lại giữa các thành phố nếu có show event hay quay quảng cáo. Lan Phương tự nhận mình là người yêu công việc, sẽ bị căng thẳng nếu từ bỏ hết và cuộc sống chỉ quanh quẩn bên con. Vì vậy, cô luôn cố gắng cân bằng cuộc sống, phân chia thời gian để vừa có sự nghiệp riêng vừa có thời gian chăm con, vun đắp tình yêu với chồng và chăm sóc bản thân.Xem video giới thiệu phim "Thương ngày nắng về". Nguồn VTV

