Lan Ngọc và 3 mối tình với các chàng trai showbiz

Ninh Dương Lan Ngọc và diễn viên hài La Thành từng hẹn hò 3-4 năm, từ khi cả hai còn học trong trường sân khấu, nhưng rất ít xuất hiện bên nhau. Trong một bài phỏng vấn cách đây vài năm, La Thành chia sẻ anh tự ti với bạn gái về danh tiếng. Bởi lúc đó, Ngọc may mắn bật lên từ phim Cánh đồng bất tận, được truyền thông săn đón, còn anh chỉ diễn kịch ở sân khấu. Cặp uyên ương chia tay trước thời điểm Lan Ngọc đăng quang quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2015. Chia sẻ về lý do đường ai nấy đi, La Thành từng bộc bạch: "Chuyện chúng tôi chia tay không hề do áp lực nghề nghiệp. Tôi và Ngọc đều là những người thực tế, ngay từ đầu đã xác định với nhau không nhập nhằng tình yêu và công việc. Ngọc cũng không phải dựa vào sự nổi tiếng của mình mà đòi hỏi hay ra vẻ. Chúng tôi chia tay nhau vì những mâu thuẫn cá nhân, sự hiểu lầm…". Anh khẳng định sau chia tay, hai người vẫn giữ quan hệ bạn bè. Minh Luân công khai mối quan hệ với Lan Ngọc vào tháng 11/2015. Diễn viên tâm sự anh yêu tính cách hồn nhiên, vô tư và thông minh của bạn gái. Cả hai xuất hiện cùng nhau ở nhiều sự kiện. Song, Lan Ngọc không thoải mái chia sẻ về chuyện tình cảm. Cô quan niệm nói trước sợ bước không qua. Trong khoảng ba năm yêu nhau, Minh Luân - Lan Ngọc hay giận dỗi, từng tan vỡ rồi tái hợp. Nguồn tin thân cận tiết lộ Minh Luân đã cầu hôn Lan Ngọc nhưng cô không nhận lời vì muốn tập trung phát triển sự nghiệp. Bản thân người đẹp 9X cũng ngầm thừa nhận điều này trong chương trình Chuyện tối nay cùng MC Trấn Thành. Cô tiết lộ: "Hai người đàn ông tôi quen đều muốn cưới tôi làm vợ. Thế nhưng, tôi không có ý định kết hôn nên chuyện tình cảm cuối cùng cũng không đi đến đâu”. Khoảng tháng 4/2018, nghi vấn Lan Ngọc hẹn hò Chi Dân bắt đầu rộ lên khi cả hai bị bắt gặp đi xem phim, đi ăn cùng nhau. Thời điểm đó, chính Minh Luân đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân, thể hiện sự bức xúc. Anh cho biết khi ấy, tình cảm của cả hai chưa chấm dứt hoàn toàn: "Lúc đó tôi gọi điện và nhắn tin cho Lan Ngọc không được. Không ngờ cô ấy đi với Chi Dân. Đáng lẽ, có gì cô ấy nên nói với tôi một tiếng. Cô ấy không nói lời nào và hành động như thế". Về phía Lan Ngọc, cô luôn chọn cách im lặng trước những lùm xùm. Đến nay, cả Lan Ngọc và Chi Dân đều chưa một lần lên tiếng khẳng định tình cảm, dù thường xuyên đi cùng nhau, âm thầm ủng hộ nhau. Nam ca sĩ hơn một lần khen bạn gái tin đồn xinh đẹp, thông minh và tài năng. Anh thừa nhận có cảm tình với nữ chính Cua lại vợ bầu ngay lần gặp đầu. Còn Lan Ngọc quan niệm: "Tôi không muốn khán giả thấy mệt mỏi với chuyện tình cảm của mình cho nên đến khi nào đám cưới thì tôi sẽ công bố".

