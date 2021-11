Lâm Vỹ Dạ đưa Cát Phượng nhập viện cấp cứu

Trên trang cá nhân, Cát Phượng chia sẻ hình ảnh nằm viện cấp cứu do bệnh tiền đình tái phát. Lâm Vỹ Dạ là người đưa Cát Phượng nhập viện cấp cứu. Cát Phượng chia sẻ: “Tội nghiệp nhỏ em đến chưa kịp uống ly nước. Cố gắng tươi cười chụp hình với em xong, tay chân bà Cát lạnh hết, tay run, đổ mồ hôi lạnh, chân run, đầu quay nặng nề, đau đầu, đau phía sau ót, đau luôn bao tử và muốn ói. Cố gắng chụp với em tấm hình xong, mình nói: “Chị nhập viện thôi Dạ, cả tuần nay rồi, chị gồng hết nổi rồi”. Vậy là em đưa mình vào bệnh viện. Trên xe đến bệnh viện, Cát ói xanh mặt đắng họng. Đưa thẳng vào cấp cứu. Các bác sĩ bắt em test mới được vào với mình. “Em về đi Dạ”. “Không chị, em đưa chị vào đâu đó ok hết em mới về”. Tiền đình lần này quật mình quá. Bác sĩ bắt nhập viện. Chị cảm ơn em Dạ. Chị sẽ khỏe sớm thôi”. Nhiều đồng nghiệp động viên Cát Phượng sớm khỏe lại. Năm 2019, Cát Phượng cũng nhập viện vì bệnh tiền đình tái phát. “Cát lết vào bệnh viện tối 19/5 ập thẳng vào phòng cấp cứu và nằm bất tỉnh”, nữ diễn viên chia sẻ trong lần nhập viện năm 2019. Cũng trong năm 2019, nữ nghệ sĩ nhập viện do bị sốt cao sau khi tắm đêm. Gần đây, Cát Phượng chia sẻ, cô mất ngủ nhiều đêm đến mức bệnh tiền đình tái phát.Cát Phượng mất ngủ bởi trăn trở nên bán nhà làm ăn hay tiếp tục sống an toàn trong căn nhà và mỗi tháng cứ góp ngân hàng. Cuối cùng, cô quyết định bán căn hộ chung cư để kinh doanh. “Cát chính thức bán căn hộ chung cư. Nếu kinh doanh thắng, để dành tiền mua nhà. Nếu kinh doanh thua, thì xem như 1 trải nghiệm”, nữ diễn viên chia sẻ. Mời quý độc giả xem trailer phim "Hạnh phúc của mẹ". Nguồn BHD Star Cineplex

