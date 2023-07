Lâm Hạ Vy hôn nhân thế nào... chồng hứa thưởng 300 tỷ nếu sinh con?

Cuối tháng 6 vừa qua, Lâm Hạ Vy - nữ diễn viên kiêm doanh nhân thành đạt tại Hong Kong - đón sinh nhật tuổi 36 cùng bạn bè trên trên du thuyền sang trọng. Mỹ nhân sinh năm 1987 được mệnh danh là "bông hồng" đẹp bậc nhất Hong Kong. Theo SCMP, cô gia nhập TVB vào năm 2011 ở tuổi 24 sau đó đầu quân cho Thiệu Thị Huynh Đệ. Ảnh: Guruhung. Nữ diễn viên từng tham gia nhiều bộ phim như: "Thừa thắng truy kích", "Nghịch duyên", "Mười hai truyền thuyết"... Năm 2021, vai nữ chính trong phim "Battle of the Seven Sisters" (Thất tiên nữ) giúp Lâm Hạ Vy giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải TVB. Không chỉ có sự nghiệp gây chú ý, tiểu thư xứ Cảng còn có cuộc hôn nhân viên mãn với nhà tài phiệt Jason Mok sau 8 năm kết hôn. Trên trang Instagram cá nhân, mỹ nhân họ Lâm từng đăng khoảnh khắc lãng mạn bên ông xã tỷ phú hơn 15 tuổi nhân kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Tờ On cho hay, chồng tỷ phú của Lâm Hạ Vy từng treo thưởng 100 triệu HKD (hơn 290 tỷ đồng) nếu vợ mang thai. Cựu mỹ nhân TVB từng không ít lần chia sẻ về kế sinh con. Trên truyền thông, cô cho biết cũng không loại trừ khả năng trữ đông trứng để chủ động thời gian thụ thai. Ở tuổi 36, nữ diễn viên tận hưởng cuộc sống giàu sang và hôn nhân hạnh phúc. Cũng theo SCMP, Lâm Hạ Vy sở hữu nhiều bất động sản cùng khối tài sản khổng lồ. Theo HK01, diễn viên sinh năm 1987 sở hữu bộ sưu tập túi xách hàng hiệu, xe hơi thể thao và có du thuyền riêng... Nữ diễn viên dành thời gian vui đùa bên thú cưng. Rảnh rỗi, vợ chồng Lâm Hạ Vy đi du lịch hâm nóng tình cảm. Mỹ nhân 8X tập vũ đạo trong cơ ngơi sang trọng thuộc khu Victoria Peak nổi tiếng của xứ Cảng thơm. Mới đây, người đẹp tiếp tục úp mở về kế hoạch sinh con cho chồng tỷ phú. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Mingpao, Lâm Hạ Vy cho biết cô không phản đối việc sinh con, chỉ là cả hai đang quá bận rộn với công việc để nghĩ đến vấn đề đó. Nữ diễn viên cũng tiết lộ cô và ông xã đều yêu trẻ con và hiện tại sẽ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Cô bày tỏ sự biết ơn đến chồng tỷ phú khi luôn đồng hành bên cô trong suốt 8 năm qua.Xem video: "4 sao Hoa ngữ nổi tiếng bất chấp scandal". Nguồn Yan News

