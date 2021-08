Là nhà tạo mẫu nổi tiếng Victoria Beckham vẫn bị chê mặc xấu

Mới đây nhất, khi Victoria Beckham mặc chiếc váy trắng, xuất hiện trên đường phố New York hôm 5/8, nhiều người đã so sánh cô với búp bê ma Annabelle trong phim kinh dị cùng tên vì thấy trang phục tương đồng. (Ảnh: GCimage) Chiếc váy trắng với phần cổ màu đỏ có thể tháo rời, là một trong những thiết kế mới trong bộ sưu tập Thu Đông 2021 của Vitoria Beckham. (Ảnh: GCimage) Chiếc váy trắng này có giá tới 1.890 USD (khoảng 43 triệu đồng). (Ảnh: GCimage) Style quần trùm giầy, áo vest quá khổ mà Victoria Beckham mặc khi dạo phố New York hồi năm 2017 bị chê xấu tơi tả. (Ảnh: AKM-GSI) Một chiếc váy ngắn kiểu corset kết hợp với đôi boot đùi được cho là một combo rất tệ khi Victoria mặc đi dự một sự kiện năm 2009. Trông Vic như một phi công trong bộ đồ da lộn cùng chiếc mũ kiểu quân đội và cặp kính phi công khi ra sân bay Los Angeles năm 2009. (Ảnh: Bigpicturephoto.com)Victoria bị ví giống như một chiếc trà túi lọc khổng lồ khi chọn mặc chiếc váy do chính cô thiết kế năm 2013. Áo khoác da với phần độn vai to và cứng, quần jeans loang, outfit mà Vic chọn khi đi dạo ở Milan năm 2009 khiến cô bị chê về gu thẩm mỹ. (Ảnh: Getty Images) Chiếc váy ống màu trắng mà Vic mặc khi sánh bước cùng chồng trong sự kiện Met Gala 2014 cũng bị chê là nhạt nhẽo và không tôn được vóc dáng. (Ảnh: Getty Images) Xem video Victoria Beckham bị chỉ trích trên sóng truyền hình. Nguồn VTC3

