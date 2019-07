Kỳ Duyên giảm 10 kg sau khi bị chê phát tướng ở Cuộc đua kỳ thú

Hôm 28/7, Kỳ Duyên cùng Diệp Lâm Anh tham dự lễ cưới của Cường Đô La - Đàm Thu Trang. Hoa hậu 9X diện trang phục tông trắng đen đơn giản, thanh lịch. Không khó để nhận ra vóc dáng của người đẹp thon gọn hơn so với trước đây. Kỳ Duyên vui mừng chia sẻ cô đã giảm 10 kg sau hơn một tháng ăn kiêng và có thể mặc vừa quần áo size S. Kỳ Duyên cũng cho biết bây giờ cô tự tin đứng trước ống kính. Nhưng khi trả lời bình luận của bạn bè, cô nói vẫn cần giảm thêm vì bị ám ảnh vóc dáng thừa cân. Các fan bày tỏ mong muốn Kỳ Duyên thực hiện vlog để chia sẻ bí quyết. Kỳ Duyên chính thức bước vào công cuộc giảm cân hồi đầu tháng 6. Chế độ ăn đặc biệt của cô gồm nhiều rau xanh, cá và gà. Sau 10 ngày, người đẹp đã giảm được 4 kg. Trước đó, cô từng phủ nhận những ý kiến cho rằng minh quá béo. Kỳ Duyên giải thích mặc áo thun luôn khiến cơ thể nhìn mập mạp hơn, bụng béo hơn. Cô nói: "Đúng là mình có lên cân một chút vì ăn để có sức tập cho khỏe thôi chứ không phải béo lắm rồi". Tuy nhiên, khi chương trình Cuộc đua kỳ thú lên sóng, Kỳ Duyên liên tục bị "soi" bụng mỡ, kém săn chắc. Cô và Minh Triệu thường xuyên diện áo ngắn sexy khi thực hiện thử thách. Đến lúc này, Kỳ Duyên đã thoải mái hơn khi nói về chuyện cân nặng. Thậm chí, cô còn tự đăng ảnh "dìm" mình trên trang cá nhân với biểu cảm hài hước. Cô trả lời bình luận của một người quen: "Đã béo lại còn thích mặc quần đùi giống như đã nói đúng lại còn nói to". Tại Cuộc đua kỳ thú, đội chơi của Minh Triệu và Kỳ Duyên ngày càng thăng hạng nhờ phối hợp ăn ý. Trong chặng đua thứ tư, họ vươn lên vị trí số 3, chỉ đứng sau đội của S.T - Bình An và Quốc Anh - MLee. Hoa hậu hào hứng chia sẻ: "Tập bốn mà về thứ ba mới kinh chứ, à không cũng thường thôi. Tập năm về thứ 2 thì sao nhỉ. Thôi đừng mơ nữa Gấu Béo ơi, ngủ đi cho tôi nhờ".

