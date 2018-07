Kim Phượng hiện ra sao sau ồn ào tố bị hiếp dâm?

Ngày 10/5, trên trang cá nhân, Kim Phượng tố bị họa sĩ Ngô Lực hiếp dâm vào ngày 2/5/2018 tại một khách sạn. Ảnh: Tienphong Ngày 23/5, trong buổi làm việc đầu tiên với Công an quận 10, Ngô Lực khẳng định có vào khách sạn cùng Kim Phượng nhưng không hiếp dâm cô. Ảnh: Infonet Ngày 4/6, Kim Phượng tiếp tục gửi đơn cầu cứu đến Công an quận 10 và Viện kiểm sát quận này để mong có kết quả điều tra vụ cô tố họa sĩ Ngô Lực hiếp dâm. Ảnh: Khampha Ngày 21/6, Kim Phượng đối chất trực tiếp với họa sĩ Ngô Lực tại Đội Hình sự Công an Q10 TP HCM nhưng sau hơn 3 tiếng, cơ quan điều tra phải dừng cuộc tiếp xúc để điều tra thêm. Ảnh: Tienphong Sau khi tố họa sĩ Ngô Lực, Kim Phượng gặp khó khăn về tài chính bởi không ai thuê cô làm người mẫu. Ảnh: FBNV Cuối tháng 6, Kim Phượng chia sẻ trên Đời sống Plus, cô còn bị khủng bố tin nhắn, điện thoại. Ảnh: FBNV Sau thời gian thất nghiệp, người mẫu nude Kim Phượng hiện đã tìm được công việc mới. Cô được nhận vào làm PG tại một công ty. Ảnh: FBNV Chia sẻ về công việc PG, Kim Phượng cho hay công việc này khổ hơn nghề người mẫu và thu nhập không được cao. Ảnh: FBNV Làm việc vất vả nhưng Kim Phượng có thêm thu nhập trang trải cuộc sống và động lực để theo đuổi vụ kiện họa sĩ Ngô Lực. Ảnh: FBNV Hiện tại, Kim Phượng vẫn để con trai sống ở quê cùng mẹ đẻ tại Tiền Giang. Vì sợ điều tiếng, cô không dám về quê thăm con và gia đình. Ảnh: FBNV Xem clip "Kim Phượng nói gì sau khi tố bị hiếp dâm". Nguồn: VTC

Ngày 10/5, trên trang cá nhân, Kim Phượng tố bị họa sĩ Ngô Lực hiếp dâm vào ngày 2/5/2018 tại một khách sạn. Ảnh: Tienphong Ngày 23/5, trong buổi làm việc đầu tiên với Công an quận 10, Ngô Lực khẳng định có vào khách sạn cùng Kim Phượng nhưng không hiếp dâm cô. Ảnh: Infonet Ngày 4/6, Kim Phượng tiếp tục gửi đơn cầu cứu đến Công an quận 10 và Viện kiểm sát quận này để mong có kết quả điều tra vụ cô tố họa sĩ Ngô Lực hiếp dâm. Ảnh: Khampha Ngày 21/6, Kim Phượng đối chất trực tiếp với họa sĩ Ngô Lực tại Đội Hình sự Công an Q10 TP HCM nhưng sau hơn 3 tiếng, cơ quan điều tra phải dừng cuộc tiếp xúc để điều tra thêm. Ảnh: Tienphong Sau khi tố họa sĩ Ngô Lực, Kim Phượng gặp khó khăn về tài chính bởi không ai thuê cô làm người mẫu. Ảnh: FBNV Cuối tháng 6, Kim Phượng chia sẻ trên Đời sống Plus, cô còn bị khủng bố tin nhắn, điện thoại. Ảnh: FBNV Sau thời gian thất nghiệp, người mẫu nude Kim Phượng hiện đã tìm được công việc mới. Cô được nhận vào làm PG tại một công ty. Ảnh: FBNV Chia sẻ về công việc PG, Kim Phượng cho hay công việc này khổ hơn nghề người mẫu và thu nhập không được cao. Ảnh: FBNV Làm việc vất vả nhưng Kim Phượng có thêm thu nhập trang trải cuộc sống và động lực để theo đuổi vụ kiện họa sĩ Ngô Lực. Ảnh: FBNV Hiện tại, Kim Phượng vẫn để con trai sống ở quê cùng mẹ đẻ tại Tiền Giang. Vì sợ điều tiếng, cô không dám về quê thăm con và gia đình. Ảnh: FBNV Xem clip "Kim Phượng nói gì sau khi tố bị hiếp dâm". Nguồn: VTC