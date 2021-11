Kim Duyên rạng rỡ bên dàn thí sinh Miss Universe 2021

Trên trang cá nhân, Á hậu Kim Duyên vừa chia sẻ hình ảnh đầu tiên tại cuộc thi Miss Universe 2021 - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2021. Kim Duyên hoàn thành thủ tục đăng ký, test PCR COVID-19 và nhận phòng tại khách sạn của cuộc thi.Đại diện Việt Nam Kim Duyên vui vẻ gặp gỡ các thí sinh. Kim Duyên gây ấn tượng trong ngày đầu tiên ở Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Người đẹp khoe vẻ gợi cảm, sang chảnh. Kim Duyên cầm trên tay túi Dior có giá gần 100 triệu đồng. Cô chọn trang phục thanh lịch trong ngày đầu tiên tham gia cuộc thi. Kim Duyên chia sẻ, lần đầu đến Israel, cô bị choáng ngợp. “Khung cảnh vừa cổ kính vừa nên thơ khiến Duyên say đắm”, nàng á hậu chia sẻ. Sang Israel thi hoa hậu, Kim Duyên được Á hậu Hoàng My và CEO Trần Việt Bảo Hoàng (Giám đốc Quốc gia Miss Universe tại Việt Nam) hỗ trợ. Hoàng My từng sinh sống ở Israel nên có thể hỗ trợ Kim Duyên. Hoàng My và Bảo Hoàng dẫn Kim Duyên đi chơi trước khi nhập cuộc. Mới đây, Kim Duyên được chuyên trang sắc đẹp của Philippines - Sash Factor dự đoán lọt top 5. Sash Factor đánh giá đại diện Việt Nam theo sau đại diện Nam Phi, Colombia, Venezuela và Philippines. Xem video "Kim Duyên trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019". Nguồn Gamerworld TV

