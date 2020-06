Không chỉ Khởi My, loạt sao Hoa ngữ này cũng không sinh con

Câu chuyện Khởi My - Kelvin Khánh không sinh con đang thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Theo mẹ của Khởi My, cặp đôi quyết định không có con vì không thích trẻ con. Nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ cũng có ý định không sinh con. Một trong số đó là Ôn Bích Hà. Ảnh: FBNV Ôn Bích Hà có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên doanh nhân Hà Tổ Quang nhưng quyết không sinh con. Lý do bởi Ôn Bích Hà bị ám ảnh về cái đẹp nên không muốn sinh con và sợ hãi khi chứng kiến quá trình sinh đẻ của chị gái. Vì vậy, từ lâu, Ôn Bích Hà đã nhận con nuôi. Ảnh: Weibo Nữ nghệ sĩ múa Dương Lệ Bình không sinh con vì sự nghiệp. Ngoài ra, từng 2 lần ly hôn nên Mai Siêu Phong trong “Anh hùng xạ điêu” lại càng kiên định với sự lựa chọn của mình. Gần đây, cô bức xúc lên tiếng khi bị nhận xét là một phụ nữ thất bại vì không muốn làm mẹ. Ảnh: Sina Vợ của Châu Nhuận Phát từng mang bầu nhưng không may sảy thai. Sau đó, bà không muốn sinh con nữa vì nỗi đau quá lớn. Thương vợ, Châu Nhuận Phát cũng thuận theo. Vì không có con, vợ chồng Châu Nhuận Phát dùng hết số gia tài lên đến 5.6 tỷ NDT làm từ thiện. Ảnh: Dân Việt Trịnh Y Kiện và Mông Gia Tuệ cũng thống nhất không sinh con. Theo lời nữ diễn viên, đối với cô việc có con không khác nào “ác mộng”, thậm chí nhấn mạnh rằng việc mang thai khiến cô có cảm giác như đi tù. Ảnh: Saostar Châu Huệ Mẫn không muốn sinh con để giữ vóc dáng cũn như không thể chăm sóc một đứa trẻ. Ban đầu gia đình chồng của cô phản đối nhưng rồi cũng ủng hộ. Vì không vướng bận con cái, Châu Huệ Mẫn nuôi rất nhiều thú cưng. Ảnh: Zing Chung Sở Hồng kết hôn năm 1991 với Chu Gia Đỉnh. Cặp đôi thống nhất sẽ không sinh con. Cho đến nay nhiều người vẫn không rõ lý do vì sao Chung Sở Hồng sợ sinh con. Ảnh: Người lao động Trương Tây - bà xã của Trương Vệ Kiện không may mắn trải qua hai lần sảy thai. Sau khi Trương Tây qua ngưỡng tuổi 40, Trương Vệ Kiện không muốn vợ mang bầu lần nữa vì sức khỏe của vợ. Hiện tại, cuộc sống của cặp đôi vẫn tràn ngập hạnh phúc. Ảnh: Vietnamnet Mời quý độc giả xem MV "Một phút' của Khởi My. Nguồn Youtube Khởi My - Kelvin Khánh

