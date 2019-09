Không chỉ H'hen Niê, loạt mỹ nhân suýt lộ vòng một vì mặc hở bạo

Mới đây, xuất hiện tại một buổi giao lưu, H’hen Niê rất lúng túng vì chiếc váy của cô sắp tuột xuống. Ảnh: Vietnamnet Nói về sự cố H'hen Niê suýt lộ vòng một, nàng hậu này cho biết cô sẽ rút kinh nghiệm để tránh gặp phải tình huống này một lần nữa. Ảnh: Dân Việt Giống như Hoa hậu H’hen Niê, Mai Phương Thúy cũng từng suýt hớ hênh vòng một vì mặc hở bạo. Ảnh: Zing Về ồn ào trang phục, Mai Phương Thúy lý giải lúc lên sóng, do góc quay từ trên xuống thấp nên bộ đầm thành ra như vậy, chứ chiếc váy được che chắn rất kỹ. Người đẹp cũng nói thêm bản thân sẽ cẩn thận hơn trong việc chọn trang phục. Ảnh: Zing Hồ Ngọc Hà bất ngờ hớ hênh vòng một trong một clip đăng tải vào cuối năm 2018. Ảnh: Khám phá Hồi cuối tháng 8 vừa qua, vì diện chiếc váy o ép vòng một, Hà Hồ cũng khiến fan giật mình thon thót vì có lúc vòng một muốn trào ra ngoài. Ảnh: Tri thức xanh Chọn chiếc váy gợi cảm để biểu diễn tại The Remix năm 2015, Tóc Tiên để lộ nửa vòng một trước khán giả. Ảnh: Lao động Rất may, Tóc Tiên sử dụng miếng dán ngực nên sự cố không quá nghiêm trọng. Ảnh: Đời sống Cũng tại The Remix, Maya sẽ không bị lộ ngực trước khán giả nếu như trang phục không gợi cảm quá đà và nhảy quá sung. Ảnh: Yan Hoa hậu Ngọc Hân từng gặp sự cố lộ miếng độn ngực kém duyên vì trang phục xẻ quá sâu. Ảnh: Em đẹp Hình ảnh Phi Thanh Vân mặc hở bạo quá quen thuộc với khán giả. Có lần, cô lộ gần như nguyên vòng một vì trang phục hở hang. Ảnh: Em đẹp Mời quý độc giả xem video "H'hen Niê gặp sự cố váy áo". Nguồn Vietnamnet

