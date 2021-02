Khởi My tài năng ra sao trước khi bị chê hết thời?

Mới đây, Khởi My cho hay, nguyên nhân rút khỏi showbiz là vì thấy thế hệ sau rất giỏi và cô cảm thấy bản thân không còn phù hợp. Trước chia sẻ này, Khởi My bị antifan chê hết thời. Nhanh chóng, nữ ca sĩ đáp trả antifan: "Chị đã từng nổi rồi nên cần nổi nữa làm gì em? 1 lần thôi chứ để 7 nổi 3 chìm 9 lênh đênh giống em chị sợ nha". Khởi My có năng khiếu ca hát từ nhỏ. Nữ ca sĩ kể, chập chững lên 3, cô đã đứng hát giữa chợ Bến Thành để làm vui người lạ. 17 tuổi, Khởi My đoạt giải nhất Tiếng ca học đường. Sau đó, cô thi đỗ vào Nhạc viện TP.HCM. Xuất thân nghèo khó, bố mẹ ly hôn, Khởi My chăm chỉ đi hát, làm MC để có tiền lo cuộc sống của bản thân và mẹ. Vì công việc quá nhiều, Khởi My phải bảo lưu kết quả học tập ở Nhạc viện TP.HCM vào năm 2013.Khởi My đắt show nhờ giải thưởng quán quân Gương mặt thân quen 2013 cùng loạt bài hát được yêu thích như: “Gửi cho anh”, “Vì sao”, “Người yêu cũ”. Thường xuyên đi hát hội chợ, Khởi My có biệt danh “nữ hoàng hội chợ”. Nữ ca sĩ cho biết, cô không sợ biệt danh này. Bà xã của Kelvin Khánh chia sẻ, việc đi hát hội chợ là cơ hội may mắn để thân thiết và gần gũi với tất cả fan như bạn bè. Khởi My là một trong những nghệ sĩ hot trên mạng xã hội. Bằng chứng là fanpage của cô có hơn 10 triệu lượt người thích. Sau 14 năm ca hát chuyên nghiệp, Khởi My sở hữu khối tài sản được cho là khá "khủng”. Hiện tại, nữ ca sĩ cùng chồng sống tại căn penthouse 300m2. Gần đây, Khởi My bắt đầu thử sức với lĩnh vực stream về game. Xem video "Vợ chồng Khởi My nhí nhảnh ở hậu trường". Nguồn FB Khởi My

