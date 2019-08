Khoe vòng 1 khủng, Mai Phương Thúy cứ diện váy xẻ sâu là lại hớ hênh suýt 'lộ hàng'

Tối 4.8, đêm chung kết Miss World Vietnam 2019 đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Trong đó, việc trang phục của Mai Phương Thúy gây hiểu lầm hớ hênh đã trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Trước những làn sóng phản ứng dữ dội, Mai Phương Thúy phân trần: "Bộ váy của tôi mặc hoàn toàn không lộ vòng 1. Không thể lộ được. Mẫu váy này được che chắn và lựa chọn kỹ nên dù có cúi xuống nữa cũng không thể lộ được. Có thể do góc quay từ trên cao xuống nên sẽ bị soi những khoảnh khắc như vậy". Khi sự việc ồn ào còn chưa lắng xuống, cách đây ít giờ, Mai Phương Thúy lại bất ngờ đăng tải 2 bức ảnh mới vô cùng gợi cảm. Theo đó, người đẹp diện áo bra đen khoét ngực sâu, quần đùi ngắn cùng giày thể thao. Dù không quá lộng lẫy nhưng trang phục vẫn giúp Mai Phương Thúy "gây sốt" mạng vì vòng 1 nở nang.

Ngược lại, Hoa hậu Việt Nam 2006 chia sẻ: "Bản thân tôi vẫn tôn trọng nguyên tắc chỉ cần không phản cảm là được. Còn gợi cảm ư? Có vẻ như khái niệm sexy của tôi hơi khác và lệch 1 tông so với mọi người nên đôi khi bị bàn tán". Cùng với 2 tấm ảnh này, Mai Phương Thúy chia sẻ về chuyện tư vấn đầu tư chứng khoán. Nhiều khán giả cho rằng, Mai Phương Thúy đang muốn "gỡ điểm" trước dư luận khi chia sẻ ảnh với phong cách khỏe khoắn, body hoàn hảo để khẳng định cô hoàn toàn vô tư trong việc trở thành tâm điểm của truyền thông sau đêm chung kết vừa qua. Ngoài ra, không ít lần Mai Phương Thúy trở thành tâm điểm chú ý khi diện thiết kế váy cổ V xẻ sâu, tự tin khoe vòng một bốc lửa thu hút mọi ánh nhìn. Chiếc đầm xẻ ngực sâu tôn lên dáng vẻ “phồn thực” này của Mai Phương Thúy cũng suýt chút nữa khiến người đẹp gặp phải sự cố hớ hênh lộ hàng. Số lần Hoa hậu Việt Nam 2006 diện đầm xẻ sâu, khoe ngực căng tròn chắc chắn không thể đếm hết trên đầu ngón tay. Người đẹp thường xuyên diện những thiết kế ôm sát, hở trên xẻ dưới khai thác triệt để vóc dáng hình thể. Trong 1 lần tham dự sự kiện, Mai Phương Thúy chọn chiếc váy ôm sát khá kén dáng. Trang phục sắc đen ánh kim huyền bí không chỉ tôn lên chiều cao nổi bật của cô mà còn thiết kế xẻ sâu thu hút, giúp cô khoe khéo vòng một nóng bỏng. Thậm chí, nhiều lần vì mặc xẻ sâu quá mức, Mai Phương Thúy luôn trong tình trạng có thể "sẵn sàng" bị sự cố do ăn mặc hớ hênh bất kỳ lúc nào. Hoa hậu Việt Nam 2006 từng nhiều lần suýt lộ vòng 1. Chỉ cần cử động mạnh một chút thôi là vòng 1 của cô nàng có thể "trào ra" bất cứ lúc nào. Dù đã 30 tuổi nhưng Mai Phương Thúy nhìn vẫn rất trẻ trung tràn đầy sức sống và thu hút mọi ánh nhìn.

