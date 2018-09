Khoảnh khắc bá đạo của HH Đại dương Đặng Thu Thảo trong lễ đính hôn

Hoa hậu Đại dương 2015 và bạn trai Phúc Thành quyết định về chung nhà sau 3 năm yêu đương. Lễ đính hôn của họ vừa diễn ra vào sáng 17/9 tại Cần Thơ. Hoa hậu Đại dương hạnh phúc cho biết buổi lễ diễn ra trong không khí ấm cúng, trang trọng mà không quá cầu kỳ. Trước giờ làm lễ, hoa hậu tạo dáng tinh nghịch bên các phù dâu. Người mẫu Kim Nguyên từ Sài Gòn về làm phù dâu cho bạn. Nữ người mẫu cho hay Đặng Thu Thảo là người hiếm hoi cô chơi thân trong showbiz. Đoàn nhà trai từ An Giang có mặt đúng giờ tại Cần Thơ. Chú rể Phúc Thành trước khi kinh doanh vật liệu xây dựng, từng có thời gian đóng phim. Anh và vợ gặp nhau lần đầu, nên duyên nhờ phim Hồn lụa. Cô dâu và chú rể vui vẻ bên dàn phù dâu và phù rể. Cặp diễn viên cùng chọn áo dài đỏ trong lễ đính hôn. Chú rể trao cho cô dâu nụ hôn nhẹ nhàng trước giờ làm lễ. Đặng Thu Thảo từng chia sẻ cô yêu chồng vì cả hai tâm đầu ý hợp. 3 năm gắn bó nhưng ít khi hai người xảy ra xung đột. "Anh ấy là đại gia nhưng là đại gia tình cảm chứ không phải đại gia về tiền bạc", cô nhấn mạnh. Đặng Thu Thảo và chồng cùng thực hiện nghi lễ truyền thống trong lễ đính hôn. Trong buổi lễ, mẹ xúc động khi trao con gái cho chàng rể. Nhiều nghệ sĩ ở Sài Gòn đã không ngại đường xa về Cần Thơ chúc mừng hạnh phúc của Đặng Thu Thảo như Hoàng Mập, Duy Linh... MC Anh Quân, người mẫu Kim Nguyên cũng có mặt trong lễ đính hôn của Đặng Thu Thảo tại Cần Thơ mừng hạnh phúc bạn. MC Bá Niên chơi thân với Đặng Thu Thảo từ khi cô đăng quang Hoa hậu Đại dương. Hoa hậu chia sẻ cô cảm thấy may mắn khi buổi lễ diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp trước lúc cơn mưa nặng hạt ập đến. Đám cưới của cô sẽ diễn ra vào ngày 25/11. Xem video "Đặng Thu Thảo chia sẻ về ba trong chương trình Ba là nhất". Nguồn Youtube/ On Kids:

