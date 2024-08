Khánh Thi khoe đôi chân quyến rũ, Phương Nga diện váy cổ điển

Tin tức sao Việt 21/8: Khánh Thi quyến rũ trong bộ váy diễn lấp lánh. Ảnh: FB Nguyen Khanh Thi Á hậu Phương Nga nổi bật với đầm đỏ cổ điển. Ảnh: FB Bùi Phương NgaThiên An chụp ảnh xinh đẹp cùng con gái. Ảnh: FB Thiên An Diễn viên Thanh Thúy vẫn sung sức làm việc sau một đêm thức trắng trông con. Ảnh: FB Le Thi Thanh Thuy Ca sĩ Mỹ Tâm diện quần jean, áo phông phong cách. Ảnh: FB My Tam Nghệ sĩ Chiều Xuân đăng ảnh hậu trường buổi làm việc ở Cao Bằng. Ảnh: FB Nguyễn Thị Chiều Xuân Đoan Trang chụp ảnh ở Quy Nhơn. Ảnh: FB Doan Trang Ngọc Quyên chơi thể thao: "Khi chúng em ra sân làm màu. Nghe đồn môn này đang hot. Ai dè 1 tiếng cũng ướt nhẹp cái áo". Ảnh: FB Ngoc Quyen Đào Lan Phương đăng ảnh và chia sẻ: "Cứ dịu dàng, cứ chân thành vui vẻ. Cứ yêu đời, đời cũng sẽ yêu ta". Ảnh: FB Đào Lan Phương Lệ Quyên khoe hình ảnh sang chảnh. Ảnh: FB Lệ QuyênXem video: "Lệ Quyên bị bật móng chân khi tập vũ đạo". Nguồn BTC

