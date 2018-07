Justin Bieber đi trực thăng về gặp gỡ gia đình vợ sắp cưới

Ngày 7/7 vừa qua, Justin Bieber đã cầu hôn Hailey Baldwin. Sau khi từ Bahamas về New York, cặp đôi đi trực thăng đến New Windsor. New Windsor là nơi gia đình của Hailey đang sinh sống. Theo TMZ, Justin về gặp gỡ gia đình vợ sắp cưới. Trước đó, Justin và Hailey đã ghé qua một cửa hàng đồ trang sức. Trong ảnh, Justin ân cần mát xa vai cho bạn gái. Có thông tin, Hailey mua tặng Justin một chiếc nhẫn kim cương khắc chữ JB - tên viết tắt của Justin Bieber. Justin và Hailey vui vẻ bên nhau hậu đính hôn. Hailey quen biết Justin từ năm 2009. Năm 2015, hai người chuyển sang hẹn hò nhưng một năm sau đó họ chia tay. Justin quyết định tái hợp với Hailey chỉ cách đây một tháng. Hailey xinh đẹp, cá tính và tự tin. Cô và Justin được cho là đang tính tới chuyện làm đám cưới tại quê nhà Canada của Justin. Các nguồn tin cho hay, cặp đôi đang thảo luận tổ chức một hôn lễ nhỏ và kín đáo. Justin và Hailey vẫn còn rất trẻ. Justin sinh năm 1994 còn Hailey năm nay 22 tuổi.Chuyện tình của Justin và Hailey được gia đình hai bên ủng hộ. Theo Dailymail, vài tuần trước khi cầu hôn, Justin đã gặp bố của Hailey để xin phép. Mời quý độc giả xem MV "Sorry" của Justin Bieber. Nguồn: Youtube

