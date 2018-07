Vẻ gợi cảm của người mẫu bị đồn đính hôn với Justin Bieber

Hailey Baldwin hiện trở thành tâm điểm của dư luận khi bị đồn đính hôn với Justin Bieber. Ảnh: Popsugar Justin Bieber - Hailey Baldwin chỉ vừa mới tái hợp được 1 tháng. Ảnh: Hollywoodlife Bạn gái hiện tại của Justin sinh năm 1996, là một người mẫu. Ảnh: teenvogue Hailey sở hữu vóc dáng nuột nà cùng gương mặt xinh đẹp. Ảnh: Instyle Những năm gần đây, chân dài 9x đắt show làm người mẫu ảnh, người mẫu catwalk. Ảnh: Fashionista Hình ảnh Hailey quyến rũ mọi ánh nhìn khi làm người mẫu. Ảnh: Pinterest Bạn gái của giọng ca "Baby" ưa chuộng váy áo gợi cảm. Ảnh: hawtcelebs Hailey từng được độc giả của tạp chí dành cho đàn ông Maxim bình chọn là sao nữ quyến rũ nhất thế giới năm 2017. Ảnh: Hollywoodlife Nữ người mẫu 22 tuổi hẹn hò Justin vào năm 2015 nhưng chia tay một năm sau đó. Ảnh: Pinterest Hailey khiến Justin không thể rời cô nửa bước sau khi hai người nối lại tình xưa cách đây một tháng. Ảnh: ZimbioChuyện tình của Hailey Baldwin và Justin Bieber được người thân hai bên ủng hộ. Giữa tin đồn cặp đôi đính hôn, bố mẹ của Hailey và Justin đều chúc phúc cho các con của họ. Ảnh: fashiongonerogue Mời quý độc giả xem MV "What do you mean" của Justin Bieber. Nguồn: Youtube

