Hương Tràm hội ngộ Lệ Quyên, trấn an fan sau vụ bị đụng xe ở Mỹ

Mới đây ca sĩ Lệ Quyên đã có show diễn tại Mỹ. Luôn xem Lệ Quyên là thần tượng lớn, thế nên khi biết đàn chị có liveshow, Hương Tràm đã đến ủng hộ Lệ Quyên. Nữ ca sĩ đã lái xe hơn 3 tiếng đồng hồ đi mua hoa đến tặng "nữ hoàng phòng trà". "Lái xe lòng vòng mấy tiếng và đi tìm một bó hoa ưng ý dành tặng chị... lòng rạo rực như Fan Girl chính hiệu cho đến lúc nắm được bàn tay nàng trước show", Hương Tràm bày tỏ. Hương Tràm thân thiết cùng Lệ Quyên trong hậu trường. Có một sự cố đáng tiếc trong lúc đi mua hoa, Hương Tràm đã gặp tai nạn nhưng may mắn xe chỉ bị hư hỏng nhẹ. Nữ ca sĩ vẫn an toàn để tiếp tục di chuyển tới liveshow của Lệ Quyên. Hương Tràm có mặt dưới hàng ghế khán giả ủng hộ tinh thần Lệ Quyên. Trên trang cá nhân, Hương Tràm chia sẻ tình cảm dành cho đàn chị. "Em vẫn còn nhớ liveshow đầu tiên trong sự nghiệp - Hộp thư số 1 diễn ra tại Hà Nội, chị đã không ngại từ chối 3 show event lớn để đến làm khán giả động viên tinh thần cho em. Chị luôn hết lòng với em út và sự nghiệp. Q show 2 tại Việt Nam kỷ niệm 20 năm ca hát em không thể có mặt nhưng show quảng bá Q show 2 tại Mỹ em không thể không đến...". "Đẳng cấp là nhất thời phong độ là mãi mãi của một giọng hát vượt thời gian", Hương Tràm ngợi khen giọng hát của Lệ Quyên. Trước thông tin Hương Tràm bị đụng xe, nhiều khán giả đã không khỏi lo lắng cho nữ ca sĩ. Tuy nhiên, giọng ca "Em gái mưa" trấn an fan vụ va chạm nhẹ nên cô vẫn ổn. Hình ảnh chiếc xe của Hương Tràm bị trầy xước sau vụ va chạm. Hương Tràm hiện tạm rời showbiz để hoàn thành ước mơ du học ở Mỹ. Tuy vậy, thi thoảng cô vẫn nhận show để thỏa mãn đam mê ca hát. Xem MV "Em gái mưa" của Hương Tràm. Nguồn Youtube:

