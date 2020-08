Hương Giang trực tiếp hỏi Matt Liu về lời tố gạ tình

Erik và Đức Phúc vừa gặp gỡ Hương Giang Idol - Matt Liu để mừng ngày chung đôi của cặp đôi này. Hương Giang nhận bánh kem chúc mừng từ hai đàn em thân thiết. Trong buổi hẹn hò, Hương Giang Idol hỏi Matt Liu có sử dụng Tinder hay không. Matt Liu mỉm cười đáp lại: "Không". Ảnh: Bestie Cặp đôi vui vẻ sau câu chuyện về mạng xã hội Tinder. Động thái này cho thấy lời tố Matt Liu gạ tình là không đúng sự thật. Ảnh: Bestie Trước đó, một cô gái tố Matt Liu gạ tình với bằng chứng tin nhắn "Hi em" và được gửi từ 51 tuần trước, thời điểm Matt Liu và Hương Giang chưa gặp nhau. Trước lời tố này, Hương Giang đáp trả bằng động thái khoe ảnh diện bikini gợi cảm kèm lời chú thích: "Hi em". Sau Hương Giang, Matt Liu cũng chia sẻ câu "Hi em" trên trang cá nhân. Sau khi được ghép đôi trong chương trình "Người ấy là ai", Matt Liu và Hương Giang liên tục khoe ảnh tình tứ bên nhau. Cặp đôi còn dành cho nhau những lời có cánh. Hương Giang nói: "Cảm ơn anh vì đã đến" còn Matt Liu viết: "Em à, cuối cùng gặp được nhau là do ý trời, nhưng có thể ở cạnh nhau hay không vẫn là do ý em. Cảm ơn em vì đã chọn anh". Ảnh: Yan Matt Liu kém Hương Giang 3 tuổi, là CEO người Singapore. Ảnh: Yan Hương Giang Idol và Matt Liu được fan và người thân ủng hộ hẹn hò. Ảnh: Yan Mời quý độc giả xem video "Hương Giang tham gia Người ấy là ai". Nguồn Vie Channel

Erik và Đức Phúc vừa gặp gỡ Hương Giang Idol - Matt Liu để mừng ngày chung đôi của cặp đôi này. Hương Giang nhận bánh kem chúc mừng từ hai đàn em thân thiết. Trong buổi hẹn hò, Hương Giang Idol hỏi Matt Liu có sử dụng Tinder hay không. Matt Liu mỉm cười đáp lại: "Không". Ảnh: Bestie Cặp đôi vui vẻ sau câu chuyện về mạng xã hội Tinder. Động thái này cho thấy lời tố Matt Liu gạ tình là không đúng sự thật. Ảnh: Bestie Trước đó, một cô gái tố Matt Liu gạ tình với bằng chứng tin nhắn "Hi em" và được gửi từ 51 tuần trước, thời điểm Matt Liu và Hương Giang chưa gặp nhau. Trước lời tố này, Hương Giang đáp trả bằng động thái khoe ảnh diện bikini gợi cảm kèm lời chú thích: "Hi em". Sau Hương Giang, Matt Liu cũng chia sẻ câu "Hi em" trên trang cá nhân. Sau khi được ghép đôi trong chương trình "Người ấy là ai", Matt Liu và Hương Giang liên tục khoe ảnh tình tứ bên nhau. Cặp đôi còn dành cho nhau những lời có cánh. Hương Giang nói: "Cảm ơn anh vì đã đến" còn Matt Liu viết: "Em à, cuối cùng gặp được nhau là do ý trời, nhưng có thể ở cạnh nhau hay không vẫn là do ý em. Cảm ơn em vì đã chọn anh". Ảnh: Yan Matt Liu kém Hương Giang 3 tuổi, là CEO người Singapore. Ảnh: Yan Hương Giang Idol và Matt Liu được fan và người thân ủng hộ hẹn hò. Ảnh: Yan Mời quý độc giả xem video "Hương Giang tham gia Người ấy là ai". Nguồn Vie Channel