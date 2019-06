Hương Giang Idol làm huấn luyện viên The Voice Kids bất chấp tranh cãi

Chiều 12/6, buổi ghi hình đầu tiên của The Voice Kids – Giọng hát Việt nhí 2019 diễn ra. Dàn huấn luyện viên (HLV) cũng chính thức được công bố. Năm nay, 6 HLV chia thành 3 cặp, gồm Hương Giang Idol – Dương Cầm, Lưu Thiên Hương – Ali Hoàng Dương, Phạm Quỳnh Anh – Dương Khắc Linh. Hồ Hoài Anh tiếp tục làm giám đốc âm nhạc của chương trình. Sự xuất hiện của Hương Giang Idol trong hàng ngũ HLV hẳn sẽ gây bất ngờ và tạo tranh cãi. Đi hát nhiều năm nhưng giọng ca chuyển giới không ít lần vấp phải tranh cãi. Với sản phẩm âm nhạc gần nhất, giọng hát của Hương Giang chưa thuyết phục được khán giả. Tuy nhiên, cô cho rằng: “Đây là chương trình của thí sinh chứ không phải đánh giá giọng hát của HLV. HLV nào có chiến thuật, cách chọn bài, dàn dựng sân khấu và khai thác giọng hát thí sinh tốt nhất thì HLV đó chiến thắng”. Trước câu hỏi về việc có tự tin khai thác được tài năng của thí sinh nhí, Hương Giang trả lời: “Chủ của một nhà hàng không nhất thiết phải là đầu bếp. Khán giả phải đặt câu hỏi tại sao với giọng hát như thế, tôi lại thành công. Tôi hiện là ca sĩ trẻ có bài hit, được khán giả yêu thích. Điều đó chứng tỏ tôi có chiến thuật”. Ali Hoàng Dương cũng là “ẩn số” trong dàn HLV. Tuy có giọng hát tốt nhưng anh mới 23 tuổi và đi hát khoảng 2 năm. Trong dàn HLV, anh là người non nhất về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề. Quán quân Giọng hát Việt 2017 không lo lắng phản hồi trái chiều của khán giả. Anh khẳng định dù không thể hơn đàn chị Lưu Thiên Hương về khả năng chọn bài, chuyên môn nhưng anh tự tin về việc truyền đạt kinh nghiệm biểu diễn cho thí sinh. Đặc biệt, việc từng làm MC trong chương trình The Voice Kids giúp anh có kinh nghiệm trò chuyện với thí sinh nhí. Sara Lưu theo sát Dương Khắc Linh trong buổi ghi hình. Cô chăm chút cho chồng từ việc trang điểm tới trang phục. Nhạc sĩ chia sẻ việc có vợ đồng hành giúp anh an tâm hơn. Dương Khắc Linh tâm sự trước buổi ghi hình, vợ anh có nhắc nhở việc nói chuyện tiết chế, tránh bị lố trên sóng truyền hình. Đồng đội của Dương Khắc Linh là Phạm Quỳnh Anh. Đây là lần đầu tiên, nữ ca sĩ ngồi ghế nóng của chương trình. Khả Ngân và Gil Lê đảm nhận vai trò MC. Xem MV "Em đã thấy anh cùng người ấy" của Hương Giang Idol. Nguồn Youtube:

Chiều 12/6, buổi ghi hình đầu tiên của The Voice Kids – Giọng hát Việt nhí 2019 diễn ra. Dàn huấn luyện viên (HLV) cũng chính thức được công bố. Năm nay, 6 HLV chia thành 3 cặp, gồm Hương Giang Idol – Dương Cầm, Lưu Thiên Hương – Ali Hoàng Dương, Phạm Quỳnh Anh – Dương Khắc Linh. Hồ Hoài Anh tiếp tục làm giám đốc âm nhạc của chương trình. Sự xuất hiện của Hương Giang Idol trong hàng ngũ HLV hẳn sẽ gây bất ngờ và tạo tranh cãi. Đi hát nhiều năm nhưng giọng ca chuyển giới không ít lần vấp phải tranh cãi. Với sản phẩm âm nhạc gần nhất, giọng hát của Hương Giang chưa thuyết phục được khán giả. Tuy nhiên, cô cho rằng: “Đây là chương trình của thí sinh chứ không phải đánh giá giọng hát của HLV. HLV nào có chiến thuật, cách chọn bài, dàn dựng sân khấu và khai thác giọng hát thí sinh tốt nhất thì HLV đó chiến thắng”. Trước câu hỏi về việc có tự tin khai thác được tài năng của thí sinh nhí, Hương Giang trả lời: “Chủ của một nhà hàng không nhất thiết phải là đầu bếp. Khán giả phải đặt câu hỏi tại sao với giọng hát như thế, tôi lại thành công. Tôi hiện là ca sĩ trẻ có bài hit, được khán giả yêu thích. Điều đó chứng tỏ tôi có chiến thuật”. Ali Hoàng Dương cũng là “ẩn số” trong dàn HLV. Tuy có giọng hát tốt nhưng anh mới 23 tuổi và đi hát khoảng 2 năm. Trong dàn HLV, anh là người non nhất về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề. Quán quân Giọng hát Việt 2017 không lo lắng phản hồi trái chiều của khán giả. Anh khẳng định dù không thể hơn đàn chị Lưu Thiên Hương về khả năng chọn bài, chuyên môn nhưng anh tự tin về việc truyền đạt kinh nghiệm biểu diễn cho thí sinh. Đặc biệt, việc từng làm MC trong chương trình The Voice Kids giúp anh có kinh nghiệm trò chuyện với thí sinh nhí. Sara Lưu theo sát Dương Khắc Linh trong buổi ghi hình. Cô chăm chút cho chồng từ việc trang điểm tới trang phục. Nhạc sĩ chia sẻ việc có vợ đồng hành giúp anh an tâm hơn. Dương Khắc Linh tâm sự trước buổi ghi hình, vợ anh có nhắc nhở việc nói chuyện tiết chế, tránh bị lố trên sóng truyền hình. Đồng đội của Dương Khắc Linh là Phạm Quỳnh Anh. Đây là lần đầu tiên, nữ ca sĩ ngồi ghế nóng của chương trình. Khả Ngân và Gil Lê đảm nhận vai trò MC. Xem MV "Em đã thấy anh cùng người ấy" của Hương Giang Idol. Nguồn Youtube: